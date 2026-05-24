我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小賴在節目中爆料有來賓作弊，讓不少人瘋猜是篠崎泫。（圖／翻攝自靈犬賴希IG@gooddog.x2）

▲篠崎泫被網友翻出她疑似自爆夜間偷睜眼。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百YouTube）

《娛樂百分百》狼人殺近日因小賴在Podcast爆料「曾撞見玩家偷睜眼看狼人」再度掀起熱議，而隨著節目片段與時間軸被網友瘋狂比對後，許多人開始將矛頭指向女星篠崎泫（小7），由於大量線索、發言與錄影時間點高度吻合，讓Threads、Dcard與YouTube留言區瞬間化身大型辦案現場，不少觀眾更直呼：「根本已經呼之欲出了。」有網友整理指出，小賴提到的「早期未戴面具時代」，時間點剛好落在2022年初，而《娛百》狼人殺則是在2022年4月左右正式改成戴面具錄影，因此不少人開始回頭翻找當時節目內容，其中一場2022年3月28日播出的遊戲被認為最符合描述，因為當時篠崎泫開局就精準點出多名狼人，也讓觀眾重新開始質疑：「到底是真的太會抿，還是另有原因？」更讓網友瘋狂的是，小賴在Podcast中原本講到「早期」時，還突然重複第2次「早期」，有粉絲認為發音與「小7」太接近，懷疑他差點不小心說溜嘴，當下凱希與荳荳還出現短暫停頓反應，也讓不少觀眾覺得氣氛相當微妙，此外網友還翻出過去節目片段，質疑篠崎泫曾出現「夜裡看見其他玩家反應」等不合理發言，因此讓「偷看說」越燒越大。由於事件越演越烈，不少狼人殺粉絲也開始集體化身「FBI辦案」，甚至有人搞笑發出「懸賞公告」，號召網友一起找出真正作弊者，相關貼文瘋狂洗版，不少人留言表示：「以前還以為她是火眼金睛」、「原來真的有人靠偷看玩狼人殺」，但也有部分觀眾認為目前仍沒有實質證據，提醒大家不要過度獵巫或直接對號入座。事實上，《娛百》狼人殺過去就曾多次因「抿人過準」遭觀眾質疑，如今隨著小賴親口證實曾發生疑似偷看事件，也讓不少老觀眾重新回憶當年節目爭議，有網友認為狼人殺本來就是高度依賴邏輯與推理的遊戲，一旦有人作弊不只破壞公平性，也會直接影響節目觀感。