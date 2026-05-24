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泰國政府近日再度強調，外籍移工的健康檢查與醫療證明核發程序，均依照法律規定與內閣決議執行，所有流程皆受到政府機關嚴格監督，並已全面導入電子化系統，以防堵偽造文件與非法仲介問題。官方同時警告雇主與代理業者，切勿輕信聲稱可「免檢辦證」的不法集團，否則恐面臨法律責任。泰國總理府副發言人帕達拉絲米（Phattharasmi Thongsaluaykon）24日表示，近期外界質疑部分未獲許可的醫療機構，涉嫌違法替外籍移工開立健康證明，政府對此高度重視。目前所有外籍移工申請工作許可前，都必須接受法定疾病檢查，並持有由政府醫院或經官方認證的私立醫院所開立的有效醫療證明。她指出，主管工作許可的泰國就業廳已建立完整審核機制，所有健康檢查資料都須透過電子系統，直接傳送至就業廳資料庫，避免紙本文件遭竄改、偽造或重複使用。根據官方統計，目前全泰國已有63家符合資格並完成系統連線的私立醫療機構，可合法辦理相關程序，雇主與民眾可透過各地就業辦公室或外籍勞工管理局網站查詢名單。帕達拉絲米表示，政府也已在就業廳設立專責申訴中心，專門受理涉及假醫療證明與非法代辦的檢舉案件，並要求中央與地方單位加強抽查，包括確認移工是否確實接受健康檢查，以及企業是否依法辦理文件與聘僱程序。她強調，由於目前系統已全面電子化並與政府資料庫即時連線，偽造文件極易遭查獲，一旦發現使用假證明或涉及非法代辦，相關人士都將依法究辦。政府也呼籲雇主與仲介避免透過非法管道辦理文件，以免衍生法律風險與後續爭議。近年來，泰國持續強化外籍移工管理制度，包括工作許可、身分驗證、健康檢查及醫療保險等環節，希望降低非法勞工、人口販運與文件造假問題。分析指出，隨著數位化系統全面導入，未來移工管理與資料查核將更加透明且嚴格。另一方面，泰國政府也同步推動外籍移工強制健康保險政策，藉此降低國家醫療財政壓力，並提升移工醫療保障與防疫能力。泰國公共衛生部去年宣布，相關政策已於泰緬邊境四個府試辦，包括達府（Tak）、夜豐頌府（Mae Hong Son）、甘加那汶里府（Kanchanaburi）與叻丕府（Ratchaburi），預計自2026年起擴大至全國推行。新制度將結合「Financial Data Hub–Migrant Platform」數位平台與非泰籍人士健康保險系統（HINT），讓移工能在One Stop Service中心一次完成身分驗證、健康檢查、取得電子健康證明（e-Medical Certificate）及購買政府健康保險等程序。官方表示，透過資料即時串接與電子化流程，不僅能提高效率，也有助於確保資料一致性、醫療安全與隱私保護。泰國公共衛生部指出，政策將分三階段推動，首先在邊境4府試辦，之後擴大至10個府，最終於2026年全面實施。政府認為，此舉除能減輕公立醫療體系負擔，也能強化邊境疾病監測與疫情控制，同時保障合法移工在泰期間的基本醫療權益。市場分析認為，隨著泰國高度依賴外籍勞工支撐建築、製造、農業與服務業，未來移工管理制度將朝向更高度數位化與制度化發展，政府也將持續透過電子驗證、跨部會資料整合與醫療保險制度，降低非法聘僱與公共衛生風險。