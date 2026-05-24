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孟加拉正面臨數十年來最嚴重的麻疹疫情之一。根據當地衛生部門最新統計，自今年3月中旬疫情擴大以來，至今已有超過500名兒童死亡，疑似病例突破6.2萬例，實驗室確診病例也超過8400例。由於大量病患湧入醫院，首都達卡醫療系統已接近崩潰，部分兒童甚至因病床不足，只能躺在地板接受治療。根據官方數據，僅過去24小時內，就新增13名兒童死亡，使整體死亡人數增至512人。疫情主要集中在5歲以下幼童，尤其是6個月至5歲的兒童最容易發展為重症。當地醫師指出，許多病童送醫時病況已相當危急，不少醫院即使緊急設立專責麻疹病房，仍無法負荷持續增加的患者數量，加護病房與氧氣設備也面臨嚴重不足。聯合國兒童基金會表示，孟加拉此次疫情與近年疫苗接種中斷有密切關聯。由於2024年孟加拉政局動盪、威權政府遭推翻後，當地基礎醫療與疫苗接種工作一度受到衝擊，導致大量兒童未能完成麻疹疫苗接種。UNICEF指出，麻疹疫苗必須接種兩劑才能建立完整保護力，但目前許多兒童僅接種一劑，甚至完全未施打疫苗，使病毒得以迅速擴散。面對疫情升溫，孟加拉政府已在世界衛生組織與UNICEF協助下，自5月初啟動大規模緊急疫苗接種計畫。官方表示，目前已有約1800萬名兒童完成接種，但公共衛生專家警告，疫苗效果通常需要數週甚至數月才會完全顯現，因此短期內疫情恐怕仍難迅速降溫。這場疫情也引發國際關注。美國疾病管制與預防中心警告，麻疹具有極高傳染力，只要任何地區疫苗覆蓋率低於95%，就可能形成跨境傳播風險。CDC指出，美國近年幼兒麻疹疫苗接種率已下降至約92%，低於群體免疫門檻，今年截至5月已累積超過1800例麻疹病例，遠高於過去數年同期水準。部分美國公共衛生專家更擔心，隨著全球旅遊恢復，加上2026年國際足協世界盃即將在美國、加拿大與墨西哥舉行，大量國際旅客移動可能進一步增加病毒跨境傳播風險。麻疹被視為全球傳染力最強的疾病之一，主要透過空氣與飛沫傳播，患者在出現紅疹前後數天就具有高度傳染性。世界衛生組織指出，麻疹目前並無特效藥，嚴重時可能引發肺炎、腦炎、中耳炎甚至死亡，因此完整疫苗接種仍是目前最有效的預防方式。