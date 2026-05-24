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巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達（Quetta）24日發生爆炸事件，至少24人死亡，超過50人受傷，目前初步被認為是針對軍人的炸藥攻擊事件。法新社指出，這些軍人是去慶祝開齋節的，開齋節將於週二開始。根據美聯社報導，當地官員表示，週日在巴基斯坦西南部城市奎達一處鐵路軌道附近爆炸，當時一列載有乘客的火車正好經過，造成超過二十多人受傷，根據網路社群流傳的影片，爆炸威力導致兩節車廂翻覆並起火燃燒，濃濃黑煙竄上天空。目擊者與社群媒體流傳的畫面顯示，襲擊發生在安全部隊通常會駐守的區域，附近多棟建築嚴重受損，沿路停放的十多輛車也被炸毀。當地醫院醫師表示，他們已接收超過30名傷者，其中數人傷勢危急。遭巴基斯坦政府列為非法組織、主張脫離中央政府獨立的「俾路支解放軍」（Baloch Liberation Army，簡稱BLA）已向媒體發表聲明，宣稱犯下此次攻擊。該武裝組織表示，他們鎖定的是一列載有安全部隊人員的火車。奎達是長期飽受叛亂衝突影響的俾路支首府。這個地區富含石油與礦產資源，長年存在叛亂活動。叛亂分子經常在該省以及巴基斯坦其他地區，攻擊安全部隊、政府設施與平民。俾路支省政府發言人林德（Shahid Rind）表示。「我們強烈譴責針對無辜平民的攻擊，並對寶貴生命的逝去深感悲痛。恐怖分子不應獲得任何寬容」；他說，爆炸發生後，奎達醫院已宣布進入醫療緊急狀態，當局也已展開調查。雖然巴基斯坦政府表示已壓制當地叛亂活動，但該地的暴力事件仍持續不斷。2024年，一名自殺炸彈客攻擊奎達一處火車站，造成至少26人死亡，其中包括士兵。