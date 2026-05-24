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效力於日本職棒埼玉西武獅的台灣好手林安可，今（24）日終於迎來久違的先發機會。在經歷連續幾場坐冷板凳後，他在今日主場對陣歐力士猛牛的比賽中重回先發陣容。雖然久未實戰讓他今日在1個有效打數中未能敲出安打，但他憑藉著優異的耐性與超狂選球眼，單場獲得一次四壞球保送以及挨了一記觸身球，兩度上壘的表現看似狀態正逐步回溫。回顧林安可今日的打擊表現，雖然首發登場僅累積1打數無安打，但他每次站上打擊區都展現了極佳的選球紀律，擊球動作也越發確實，沒有過多盲目追打壞球。然而，令人意外的是，林安可在第五局上壘後便隨即被教練團換下場、由隊友接替代跑。這記調度不免讓部分台灣球迷感到揪心，擔憂林安可在球隊中是否正漸漸失去原有的核心重用地位。林安可目前在隊內確實面臨著嚴峻的卡位戰，尤其是同為外野洋砲的外籍強打卡納里奧（Alexander Canario），兩人在隊中存在著直接的競爭關係。而在今日的比賽中，卡納里奧再度擦亮其長打招牌，隻身轟出單場「雙響砲」並灌進超前分；加上西武先發投手威南斯（Allan Winans）繳出5局僅失1分的優質好投。在洋投、洋砲的強勢帶領下，西武獅終場便以4：3驚險氣走歐力士猛牛。即便競爭壓力沉重，林安可今日兩度上壘的扎實底蘊，仍向教練團證明了他能以精準的大局觀為球隊製造得分契機。