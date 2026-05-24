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中華職棒中信兄弟昨（23）日以0：2遭味全龍完封，吞下近期4連敗，前役面對龍隊先發投手梅賽鍶（C.C. Mercedes），兄弟不少打者選擇在淺球數就揮棒，但未收到好的效果。兄弟總教練平野惠一今（24）日受訪時指出，遇到好的洋投，若淺球數可攻擊的球放過，後面可能更難打，不過平野也提出3點淺球數的攻擊策略，「是不是打者鎖定的球、是否有正確預測球的軌跡以及擊球Timing。」談到前役打線有淺球數攻擊的狀況，平野表示，對手不會輕易讓打者去執行攻擊策略，「從我這邊來看，我覺得有點被投手帶著走，導致揮棒時，展現不出來我原本應該有的打擊。」平野直言，前役雙方的打擊其實都有一樣的狀況，「雙方前7局安打數差不多，對方也沒辦法達到想要的打擊，當然我們也是，沒辦法成功執行初我們想要的策略。」平野指出，前役最關鍵的2打席是8局上張祐嘉的觸身球與蔣少宏的2分砲。前役面對龍隊先發投手梅賽鍶，兄弟不少打者在淺球數就選擇攻擊，但未達到好的結果，平野說，「面對這些好洋投，在前面球數好打的球、該攻擊的球不打的話，等到球數走深，其實會更難以出現好的結果。」不過平野提出3點淺球數攻擊的策略，「是不是打者鎖定的球、是否有正確預測球的軌跡以及擊球Timing。」平野分享成為好打者的重要條件，「當好球來的時候，可以確實掌握、攻擊，球數走深的2好球後，可以有更好纏鬥、選球能力，我覺得這（觀念）做得很好的打者，自然而然可以做到這一點。」平野舉例，可以盡量增加界外球纏鬥，消耗對方投手用球數，「投手當然也不想要被消耗這麼多用球，所以好球帶會慢慢越丟越甜，靠這樣的方式讓自己的安打、上壘機會拉高。」不過平野坦言，這是「理想」的策略，「因為現在是『投高打低』的狀況，所以大家都會想要在前面球數好球就趕快出棒。」但他也強調，在這情況下，內心有策略、Timing抓得好、可以確實掌握好球的選手，會較高機率成功擊球。