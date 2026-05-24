我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿喜（如圖）本月初在《小姐不熙娣》上透露想要分手，無尊今（24）日就坦承目前已分開。（圖／翻攝自阿喜臉書）

無尊（謝駿毅）與阿喜（林育品）2021年認愛，交往近5年，阿喜本月初在《小姐不熙娣》驚吐考慮分手，而無尊今（24）日出席2026匹克球聯盟決賽，承認目前和阿喜是分開的狀態，彼此進入冷靜期，在思考下一步該怎麼走，語帶玄機說道：「不管未來有沒有都是祝福對方，要是分了，關係都還是很好，尊重她的想法，給彼此一些時間。」5年的感情似乎暫時告一段落。2026匹克球聯盟決賽有吳大維 、曾國城、許效舜、李明依、小鐘等多位藝人下場，無尊雖然沒有參賽，卻成為媒體包圍的目標，各方好奇在月初阿喜透露兩人5年感情陷入瓶頸、有考慮喊停之後，目前進度如何？他也承認確實先進入冷靜期，彼此各自思索未來的方向，不管是不是還會有結果，都會祝福對方，不會撕破臉。他也透露自己最近瘦了一點，卻笑道：「因為一直打匹克球。」不認情傷。阿喜與無尊在綜藝節目上各自以「女神」和「諧星」的形象出現，宣告交往時曾讓不少觀眾詫異，但5年之間也曾有被看好會有美滿結局的時刻，然而阿喜在《小姐不熙娣》透露跟無尊的話題越來越少，就算用通訊軟體對話，還只能傳貼圖，因為無尊的詞彙非常少，還會直重複講一樣的話題，讓她很不耐。阿喜講明考慮分手，表示本身恐婚，加上養了新的狗狗，沒有多餘的心力去跟另一個人分享生活。無尊今也承認彼此分開思索未來，5年的感情似乎暫時告一段落。對於和無尊的交往，阿喜嘆道：「可能是我的問題，我現在對很多事情都覺得不要放太嚴重，沒辦法分心到其他地方。」無尊承認分開、進入冷靜期，外界關心他的心情，他神情看來沒有太多憂傷，仍是帶著笑容表示，都還差不多、都蠻好的，還自嘲：「我經紀人不在身邊，超緊張的。」就怕講錯什麼，可是對於感情的瓶頸，看得出他已經找到面對的方式，也盡量要讓這段期間順利度過。