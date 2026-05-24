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馬英九基金會財政紀律案續燒，前總統馬英九的醫療照護權問題也浮上檯面，馬英九大姊馬以南與夫人周美青日前發表聲明，宣布由馬以南擔任醫療照護主要執行人，但馬辦隨後拍影片馬英九親自澄清，家屬並未經過他同意，並證明自己健康狀況良好。不過，前立委邱毅看完影片後在臉書發文，認為馬英九現今的處境堪憐，根本是幕僚金溥聰在幕後操控一切。邱毅直言，這支影片本想證明馬英九沒有失智，卻反而暴露出金溥聰在幕後當藏鏡人，讓馬英九看起來就像是被訓導主任盯著寫悔過書的「提線木偶」。他表示，馬英九在影片中痛罵蕭旭岑與王光慈是出賣他的「貪污犯」，主因是馬英九不滿自己過去在中國的風光被鄭麗文取代，認定是蕭旭岑在背後搞鬼、把人脈挪走，才會憤怒指控被提拔的人出賣。此外，這場風波也扯出國民黨內部的金權內幕，針對蕭旭岑曾指控黨內有人長期A錢，邱毅指出媒體人王尚智已發長文披露內幕，暗示某位公務員出身的人身穿名牌、旗下一堆媒體人幫忙說話，甚至在美國購買豪宅，龐大資金來源啟人疑竇。邱毅引用馬英九昔日好友楊渡的文字，痛罵「宦官惡僕操控失智裂解親情罪無可赦」，認為是誰在權力角鬥場中操弄是非、分裂馬家親情，答案呼之欲出。