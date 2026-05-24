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溽暑讓人大汗淋灕，民眾外出要避免因熱浪脫水而中暑，在印度日前就因為大規模熱浪侵襲，多地氣溫持續飆破攝氏45度，導致至少超過16人因中暑死亡，印度政府更因高溫持續擴大而頒布健康警告，呼籲民眾提高警戒，避免非必要外出。根據《法新社》報導，印度近年頻繁出現極端高溫事件，科學界普遍認為，氣候變遷正使熱浪變得更長、更頻繁且更加劇烈。這個擁有超過14億人口的南亞國家，目前已有多座城市連日維持在攝氏45度以上，首都新德里及周邊地區本週氣溫也持續超過40度。死亡案例主要集中於南部城市泰倫加納邦，當地財政部長芮迪（Ponguleti Srinivasa Reddy）呼籲全邦進入警戒狀態，以維護公共健康。他在聲明中指出，「熱浪強度已達前所未見程度」，要求地方官員提前發布防範措施與高溫警示。當地政府已建議老年人、兒童與孕婦在非必要情況下避免白天外出。醫療專家則警告，極端高溫容易導致脫水與血液濃稠，嚴重時甚至可能引發器官衰竭與死亡。除了白天高溫，印度近期夜間氣溫同樣偏高，使民眾幾乎無法獲得降溫喘息空間。高溫也進一步推升全國用電需求。印度電力部指出，本週全國尖峰用電需求已連續多日刷新歷史紀錄。根據印度電力部數據，22日下午3時45分，當新德里氣溫升至45.3度時，全國尖峰用電需求達到270.82GW（Gigawatt，百萬瓩），創下歷史新高，並連續第四天刷新紀錄。官方表示，暴增的電力需求主要來自冷氣與各類降溫設備的大量使用。印度氣象局本週稍早也預測，未來數日全國多個地區仍將出現高於正常值的氣溫與嚴重熱浪情況。作為全球第三大溫室氣體排放國，印度長期高度依賴煤炭發電。印度政府目前已承諾在2070年前達成淨零排放，但時間表較多數西方工業國家晚約20年。分析指出，全球氣候變遷帶來的影響恐導致印度未來更頻繁面臨極端高溫，這也將造成能源需求暴增、公衛危機等多重壓力。