日本有位39歲的工程師，原本年薪約有600萬日圓（約新台幣119萬元），他透過投資把資產增值到8000萬日圓（約新台幣1581萬元），於是決定提前退休。但他退休才經過短短3年，就因為吃上官司，資產瞬間清空，還只能靠跑外送維持生活。
被動收入可維持生活 決定退休享受
根據日媒《日刊SPA!》報導，39歲的男子佐佐木健一（化名），原本從事工程師時，年薪約有600萬日圓（約新台幣119萬元），在2020年新冠肺炎疫情爆發後，他拿出原本的積蓄1000萬日圓（約新台幣198萬元）去投資，短短時間就累積了8000萬日圓（約新台幣1581萬元）資產，佐佐木健一於是把錢分散到高股息股票、ETF等，每個月約有25萬日圓（約新台幣5萬元）的被動收入。
佐佐木認為自己已經能靠被動收入生活，於是決定提早辦理退休，每天睡到中午才起床，追劇、看漫畫，培養研究咖啡、健身、料理等新興趣，不過每項活動都沒有持續太久，很快就膩了。更糟糕的是，佐佐木開始喜歡上跑夜店、酒吧，消費越來越高。
花費太多、吃官司 專家提供3建議
2024年日本股市迎來一波跌幅，讓佐佐木的資產只剩下5000萬日圓（約新台幣988萬元），每個月的股息收入也越來越少，讓他幾乎都靠吃老本過活。雪上加霜的是，佐佐木在酒吧遇到了「仙人跳」，遭到女子提告，賠償了600萬日圓（約新台幣119萬元），最後佐佐木的存款剩不到1000萬日圓（約新台幣198萬元），他只能再去找工作，但面試了20幾家公司都沒被錄取，只能靠跑外送賺錢。
報導指出，投資專家金盛潤一表示，想要財富自由、提早退休，最重要的是避免生活失控，要特別注意不要過度消費、持續提高收入、增加金融方面知識，提早退休不是終點，而是一個新的起點，金盛潤一建議，就算財富自由也不要提早退休，可以找一個較輕鬆的工作，賺取每個月的生活費。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據日媒《日刊SPA!》報導，39歲的男子佐佐木健一（化名），原本從事工程師時，年薪約有600萬日圓（約新台幣119萬元），在2020年新冠肺炎疫情爆發後，他拿出原本的積蓄1000萬日圓（約新台幣198萬元）去投資，短短時間就累積了8000萬日圓（約新台幣1581萬元）資產，佐佐木健一於是把錢分散到高股息股票、ETF等，每個月約有25萬日圓（約新台幣5萬元）的被動收入。
佐佐木認為自己已經能靠被動收入生活，於是決定提早辦理退休，每天睡到中午才起床，追劇、看漫畫，培養研究咖啡、健身、料理等新興趣，不過每項活動都沒有持續太久，很快就膩了。更糟糕的是，佐佐木開始喜歡上跑夜店、酒吧，消費越來越高。
2024年日本股市迎來一波跌幅，讓佐佐木的資產只剩下5000萬日圓（約新台幣988萬元），每個月的股息收入也越來越少，讓他幾乎都靠吃老本過活。雪上加霜的是，佐佐木在酒吧遇到了「仙人跳」，遭到女子提告，賠償了600萬日圓（約新台幣119萬元），最後佐佐木的存款剩不到1000萬日圓（約新台幣198萬元），他只能再去找工作，但面試了20幾家公司都沒被錄取，只能靠跑外送賺錢。
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