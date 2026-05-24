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民眾黨創黨主席柯文哲昨日出席活動時，遭到抗議常客吃屎哥（本名游兆霖）突襲砸雞蛋。主辦該場活動的民眾黨中正萬華區市議員參選人吳怡萱怒赴警察局報案提告。檢察官昨天晚上訊後諭令游男8萬元交保，因游男覓保無著，今（24）日中午檢察官降保至1萬元，游男才順利交保離去。對此，吳怡萱怒轟司法包容縱放慣犯，北檢真是有夠慈悲。吳怡萱表示，「吃屎哥」被移送北檢後，本來檢方諭令8萬交保，吃屎哥沒錢交保釋金，結果北檢法外開恩，將保金降至1萬元。對於這種長期製造仇恨、威脅生命安全的人，「我們的司法如此包容，北檢真是有夠慈悲。」吳怡萱強調，昨日的親子活動，非常多小孩跟小小孩在現場，「吃屎哥」目無法紀衝進會場內，已經嚇到許多家長與孩子，可惡至極，而他已非初犯，而是長期為非作歹的慣犯，昨日還好沒有造成重大傷害，否則後果不堪設想，今天1萬元輕輕放過，實在令人遺憾。