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許多藝人來到台灣舉辦演唱會時，第一時間都會選擇在台北開唱，因為一日來回太麻煩又舟車勞頓，許多住在南部的粉絲會選擇帶著行李北上來個兩天一夜。一名女團EXID的粉絲分享帶著行李箱北上看演唱會，碰上周遭捷運站、場館現場找不到置物櫃的窘境，最後他走進附近的全家便利商店，只花20塊輕鬆置物完成。女團EXID今（24）晚睽違多年，完整體全員來到台北國際會議中心（TICC）開唱，吸引全台粉絲購票進場參加。一名粉絲上網發文求助，透露自己帶著行李箱來台北看演唱會，結果場館周遭的捷運站置物櫃都被放滿了，且主辦現場也沒有提供置物區，讓他不禁詢問「那到底可以放哪裡？」經過一番查詢後，網友透露他找到了全家寄放行李的服務，並且順利完成寄放。根據了解全家提供的「寄物＋」服務，只要到全家機台填寫完寄物資訊，就可以用最低一天20元的方式把物品暫時放在全家店裡，不過需要注意的是，寄物要有箱子或是不透明塑膠袋完整包裝，不然可會被門市給退件。