台灣人習以為常的日常用品，竟然能成為他國旅客的伴手禮！近期有民眾在台灣的大型藥妝店看到貨架上有「日韓雙語」字卡，寫上台灣高人氣伴手禮，但介紹的竟然是「塑膠垃圾袋」。畫面曝光後立刻顛覆了大批台灣網友的刻板印象，而台灣塑膠垃圾袋對於日韓遊客的主要魅力，就在於「顏色」以及「香氣」。
台灣垃圾袋日韓遊客超愛！藥妝店認證：高人氣伴手禮
近期有台灣網友在社群 Threads 上發文提到，在藥妝賣場內看到貨架有貼上用日語、韓語寫的字卡，標示著「大人氣商品」、「土產」、「台灣最有人氣，帶天然香氣的垃圾袋」，令他不禁困惑：「台灣垃圾袋竟然是日韓人氣伴手禮？所以台灣垃圾袋到底贏在哪？」
貼文曝光後，也立刻引發大批網友熱烈討論：「我記得這款有香味，對韓國人來說很特別」、「日本人也很愛買」、「我也很想買香香的垃圾袋，在國外還不太好買呢」、「不容易破又有香氣吧！」
台灣垃圾袋一用就愛上！日YTR揭2大特色
事實上，過去日本 YouTuber 詰田就曾拍片分享台灣伴手禮，其中就特別提到「台灣垃圾袋」，並認為這是日本沒有的獨特產品，所以很適合作為禮物帶回去。
詰田解釋，首先台灣垃圾袋是採用捲筒式設計，日常上很實用。而第一點最值得稱讚的是它具有香氣，能夠巧妙地掩蓋垃圾的臭味。第二個特色是顏色設計，台灣垃圾袋的顏色五花八門，甚至還有染成薰衣草色的款式，這種點子在日本相當少見，讓他覺得挺有趣的。
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近期有台灣網友在社群 Threads 上發文提到，在藥妝賣場內看到貨架有貼上用日語、韓語寫的字卡，標示著「大人氣商品」、「土產」、「台灣最有人氣，帶天然香氣的垃圾袋」，令他不禁困惑：「台灣垃圾袋竟然是日韓人氣伴手禮？所以台灣垃圾袋到底贏在哪？」
貼文曝光後，也立刻引發大批網友熱烈討論：「我記得這款有香味，對韓國人來說很特別」、「日本人也很愛買」、「我也很想買香香的垃圾袋，在國外還不太好買呢」、「不容易破又有香氣吧！」
事實上，過去日本 YouTuber 詰田就曾拍片分享台灣伴手禮，其中就特別提到「台灣垃圾袋」，並認為這是日本沒有的獨特產品，所以很適合作為禮物帶回去。