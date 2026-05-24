台灣人習以為常的日常用品，竟然能成為他國旅客的伴手禮！近期有民眾在台灣的大型藥妝店看到貨架上有「日韓雙語」字卡，寫上台灣高人氣伴手禮，但介紹的竟然是「塑膠垃圾袋」。畫面曝光後立刻顛覆了大批台灣網友的刻板印象，而台灣塑膠垃圾袋對於日韓遊客的主要魅力，就在於「顏色」以及「香氣」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣垃圾袋日韓遊客超愛！藥妝店認證：高人氣伴手禮

近期有台灣網友在社群 Threads 上發文提到，在藥妝賣場內看到貨架有貼上用日語、韓語寫的字卡，標示著「大人氣商品」、「土產」、「台灣最有人氣，帶天然香氣的垃圾袋」，令他不禁困惑：「台灣垃圾袋竟然是日韓人氣伴手禮？所以台灣垃圾袋到底贏在哪？」

貼文曝光後，也立刻引發大批網友熱烈討論：「我記得這款有香味，對韓國人來說很特別」、「日本人也很愛買」、「我也很想買香香的垃圾袋，在國外還不太好買呢」、「不容易破又有香氣吧！」

▲日本 YouTuber 詰田就曾拍片分享台灣伴手禮，其中就特別提到「台灣垃圾袋」。（圖／YouTube@tsundamon5）
▲日本 YouTuber 詰田就曾拍片分享台灣伴手禮，其中就特別提到「台灣垃圾袋」。（圖／YouTube@tsundamon5）
台灣垃圾袋一用就愛上！日YTR揭2大特色

事實上，過去日本 YouTuber 詰田就曾拍片分享台灣伴手禮，其中就特別提到「台灣垃圾袋」，並認為這是日本沒有的獨特產品，所以很適合作為禮物帶回去。

▲日本YouTuber認為，台灣塑膠垃圾袋的顏色特殊，又有香氣，很適合當作伴手禮。（圖／YouTube@tsundamon5）
▲日本YouTuber認為，台灣塑膠垃圾袋的顏色特殊，又有香氣，很適合當作伴手禮。（圖／YouTube@tsundamon5）
詰田解釋，首先台灣垃圾袋是採用捲筒式設計，日常上很實用。而第一點最值得稱讚的是它具有香氣，能夠巧妙地掩蓋垃圾的臭味。第二個特色是顏色設計，台灣垃圾袋的顏色五花八門，甚至還有染成薰衣草色的款式，這種點子在日本相當少見，讓他覺得挺有趣的。


相關新聞

台灣最強伴手禮洗牌！日本人吃「1零食」瞳孔地震　1秒淪陷狂掃貨

桃機旅客顧吃麥當勞沒登機！導遊「卡登機口」狂打電話　下場慘了

合利他命「日本版」比較有效？官方出面闢謠　林氏璧揭關鍵差異

7月到日本玩確定變貴了！這稅金漲3倍加進機票　僅「4類人」免收

潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...