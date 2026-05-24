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中華職棒中信兄弟本週舉辦《龍角散草本喉糖CHANNEL B 棒球音樂祭》，昨（23）日賽後「江南大叔」PSY演出驚艷全場，兄弟洋投德保拉（Jose De Paula）雖然吞敗，賽後仍非常享受演唱會，跟著大跳「騎馬舞」。德保拉今（24）日表示，拉丁與亞洲文化比較不同，「如果人生要那麼難過、痛苦，那人生還有什麼意義？我們活著就是要享受每一個當下。」談到日前隊友鄭浩均的「嘻笑」爭議，德保拉認為是社會的壓力，「他只是笑一下，可能不是故意的，或是刻意要做什麼。假設我們今天是在聯盟第1名的話，那是不是大家給的回饋不一樣？」德保拉前役對龍隊先發主投8局失2分，繳出一場優質先發，不過未獲得打線奧援，最終吞下敗投。雖然吞敗，但不影響德保拉賽後看演唱會的心情，他跟著韓國歌手「江南大叔」PSY又唱又跳，非常享受在演唱會當下。德保拉今日表示，球隊昨日賽後有辦演唱會，大家都很開心、享受，「我希望不要覺得『怎麼輸球了還這麼開心』，因為畢竟賽後就有演唱會，我們比賽結束了，大家就是開心地去享受。」德保拉來自棒球大國多明尼加，他表示拉丁文化與亞洲文化比較不同，「對我們來說，在球場上的事情結束了就留在球場，之後還是要享受、開心。不管是球迷還是大家，賽後會喝一杯啤酒去享受。」德保拉直言，「如果人生要那麼難過、痛苦，那人生還有什麼意義？我們活著就是要享受每一個當下。」德保拉也談到日前「美美」鄭浩均被打爆退場後「嘻笑」的風波，「我覺得很多時候是社會的壓力，像美美那時候，他只是笑一下，可能不是故意的，或是刻意要做什麼。假設我們今天是在聯盟第1名的話，那是不是大家給的回饋不一樣？這就是社會壓力。」