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🟡5月《Pikmin Bloom》免費Party Walk

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，官方舉辦「步步四通八達」Party Walk活動。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》半年一次的「社群週」，2026年5月23日至5月31日展開。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》祭出免費活動，今（25）日上午9時開始，一直到5月28日22時59分，只要點選連結或掃描 QR code，報名參與官方「步步四通八達」Party Walk，玩家就可以獲得30片「藍色扶桑花」花瓣。台灣時間5月25日09:00至5月28日22:5930片藍色扶桑花花瓣Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。《Pikmin Bloom》官方也提及，目前皮克敏「社群週」持續進行中，玩家最多會收到「6項種花」任務，分別是「鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香」，也就是2025年11月至2026年4月，各月份的主要花朵。《Pikmin Bloom》說明，如果玩家原本就已經在當月社群日完成1萬步，獲得該月「種植員徽章」，就不會收到指定花種任務，例如4月鸚鵡鬱金香徽章已經取得，5月社群週就不需要解種植鸚鵡鬱金香的任務。此外，不論是透過「補考」或「原本就已經收齊」2025年11月至2026年4月期間的所有種植員徽章，玩家都會獲得一組「超難任務」，全部破解後可獲得 Mii 的窄管褲（金色）；也就是說，社群週會有「2種任務模式，系統會視玩家徽章現況」給予指定任務。