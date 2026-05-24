我是廣告 請繼續往下閱讀

女星王俐人日前登上成人平台SWAG擔任直播特別來賓，活動中她大方脫掉上衣讓男優按摩，為平台創造巨大流量，而她也接著開啟IG付費訂閱，透露那邊將會公開更多自己私下的生活片段，今（24）日王俐人又在IG更新新內容，雖然是團購床單的宣傳貼文，不過她穿著貼身睡衣彎腰上鏡，胸口差點曝光嚇瘋粉絲，「帳號小心被鎖！」王俐人今日在IG上傳新貼文，內容是她貼身穿著睡衣，坐在床上介紹團購商品被單的影片，為了讓觀眾看清楚商品細節，她彎著腰靠近鏡頭打開攝影機，沒想到這卻讓她差一點走光，胸部看起來快要掉出來超危險。影片曝光後許多粉絲紛紛留言，大誇王俐人非常漂亮保養得當，「超級漂亮的美人」、「好可愛」、「每天看LISA長壽又健康」、「真的很怕你的IG突然被鎖」、「保養得非常好！皮膚又白。」不過也有許多粉絲擔心王俐人彎腰時走光：「好像看到什麼」，為此王俐人親自回應表示自己認真看過影片了，並沒有走光，不過被大家提醒一下自己也嚇到了，「我剛剛認真看了！沒有！#嚇死寶寶。」