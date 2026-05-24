女星王俐人日前登上成人平台SWAG擔任直播特別來賓，活動中她大方脫掉上衣讓男優按摩，為平台創造巨大流量，而她也接著開啟IG付費訂閱，透露那邊將會公開更多自己私下的生活片段，今（24）日王俐人又在IG更新新內容，雖然是團購床單的宣傳貼文，不過她穿著貼身睡衣彎腰上鏡，胸口差點曝光嚇瘋粉絲，「帳號小心被鎖！」

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王俐人穿睡衣躺床險走光！粉絲嚇瘋

王俐人今日在IG上傳新貼文，內容是她貼身穿著睡衣，坐在床上介紹團購商品被單的影片，為了讓觀眾看清楚商品細節，她彎著腰靠近鏡頭打開攝影機，沒想到這卻讓她差一點走光，胸部看起來快要掉出來超危險。

影片曝光後許多粉絲紛紛留言，大誇王俐人非常漂亮保養得當，「超級漂亮的美人」、「好可愛」、「每天看LISA長壽又健康」、「真的很怕你的IG突然被鎖」、「保養得非常好！皮膚又白。」

不過也有許多粉絲擔心王俐人彎腰時走光：「好像看到什麼」，為此王俐人親自回應表示自己認真看過影片了，並沒有走光，不過被大家提醒一下自己也嚇到了，「我剛剛認真看了！沒有！#嚇死寶寶。」


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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...