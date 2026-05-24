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台灣最強森林遊樂園是它！阿里山、太平山通通比不上

2026 年台灣森林遊樂區遊客人次排行（2026 年 1 至 3 月）

▲2026 年第一季台灣森林遊樂區遊客人次排行。（圖／Gemini生成）

溪頭教育園區魅力一次看！神木群、天空走廊吸收芬多精

▲溪頭過去最具知名度的就是紅檜神木，園方甚至建造了觀景平臺，但神木在10年前衰老倒伏。（圖／溪頭自然教育園區官網）

▲鳳凰山之後登上瞭望臺，天氣夠好還能看到玉山主峰與日月潭。（圖／溪頭自然教育園區官網）

▲「溪頭教育園區」內的銀杏橋以銀杏葉造型來進行設計及命名。主橋梁全長36公尺、面寬1.6公尺。（圖／溪頭自然教育園區官網）

台灣的山林資源極為豐富，國土森林覆蓋率高達 6 成，因此休假時進入山林，自然也成為許多家庭的首選旅程。而到了 2026 年，台灣最受歡迎的森林遊樂園是哪裡？根據觀光署統計，位於南投的「溪頭自然教育園區」持續拿下冠軍頭銜，遊客人潮連續贏過阿里山 4 年之久。據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026 年 1 月至 3 月全台灣森林遊樂園區最強景點，去年冠軍「溪頭自然教育園區」仍位處第一，3 個月間吸引 40 萬人次到訪。第二名由阿里山國家森林遊樂區奪下，3 個月吸引 31 萬遊客緊追在後。其餘森林遊樂園景點排名如下：事實上，「溪頭自然教育園區」從 2020 年開始，就一直在台灣森林遊樂區占據最強之名，每一年的遊客人潮表現都力壓阿里山，其他的森林遊樂區更是連車尾燈都看不到。溪頭自然教育園區位於南投縣鹿谷鄉西南境，前身為溪頭森林遊樂區，居鹿谷市區之東。背倚鳳凰山之山脈，其名源自當地的地名「溪頭」，但在口語中「溪頭」大多是指自然教育園區，為當地最具代表性的地標，現由臺灣大學實驗林管理處所轄。溪頭自然教育園區中，過去最具知名度的就是，園方甚至建造了觀景平臺特別讓遊客能夠近距離觀賞這棵雄偉的千年奇蹟，但這棵千年神木在 2016 年 9 月 11 日終因不敵衰老及天候因素進而倒伏。此外，空中走廊更是前往觀看神木的必經之路。路旁都是有 50 歲樹齡以上的柳杉，架高的空中走廊全長約 220 公尺，最高點距地面 22.6 公尺，相當於 7 層樓高，讓遊客能吸收第一波森林芬多精。抵達鳳凰山之後登上瞭望臺，天氣夠好還能看到玉山主峰與日月潭，在夕陽餘暉下飽覽南投美景，成為溪頭自然教育園區的獨家魅力。而且溪頭園區年均氣溫都在16度，成為夏天消暑的最佳去處之一。實際查看溪頭自然教育園區 Google 評價，累積超過 2.9 萬則評論，仍維持 4.5 顆星的高好評。許多遊客都大讚：「溪頭園區逛起來相當舒適、空氣很清新，一進去就覺得很放鬆」、「園區內隨處可見關於植物、生態的解說牌，讓人在遊覽的同時，也能學習到許多森林知識」、「走進溪頭，彷彿踏入了一個與世隔絕的綠色仙境」。票價部分，溪頭自然教育園區從今年元旦起全票票價漲至 250 元，優待票 200 元、半票 130 元、特惠票 40 元，但票價依舊相當實惠。