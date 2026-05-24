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愛情詐騙手段層出不窮，泰國警方近日於暖武里府（Nonthaburi）一處公寓發動搜索，成功逮捕六名年齡介於 23 至 35 歲的奈及利亞籍男子。警方調查發現，該集團成員不僅涉嫌參與跨國古柯鹼走私網絡，更利用學生簽證作為掩護滯留泰國，並在租屋處運用「AI深偽（Deepfake）」對泰國中高齡女性進行網路愛情詐騙。根據《曼谷郵報》報導，泰國曼谷大都會警察局副局長提拉德（Theeradej Thammasuthee）少將於23日召開的記者會指出，這群嫌犯長期利用學生簽證作為滯留泰國的合法掩護。然而，警方追查發現，這群外籍「留學生」過著極度奢華的生活，住的是緊鄰湄公河畔的高級公寓，帳戶內常有來源不明、金額異常龐大的現金流，卻從未有過任何實際的就學或工作紀錄。當警方攻堅破門時，現場一度陷入混亂，嫌犯試圖反鎖房門並銷毀證物。警方最後強制進入，當場查扣了18支智慧型手機、3台筆記型電腦以及多本銀行存摺，其中部分手機在案發當時仍顯示著正在進行中的毒品交易對話。值得注意的是，過去的傳統愛情詐騙多半只能靠盜用網路帥照與文字訊息來堆砌人設；但這群嫌犯卻利用 AI 軟體，直接生成「高顏值白男」容貌，更狡猾的是，當被害人要求視訊通話以驗證身份時，嫌犯還會利用即時 AI 換臉與深偽技術進行視訊，偽裝成帥氣的富裕飛行員、美國派駐海外軍官或是無國界醫生等。嫌犯鎖定的目標，多半是具有一定經濟基礎、但在晚年生活中面臨情感孤獨的泰國高齡女性，警方在筆電中查獲了大量「撩妹劇本」，其中包含大量露骨、帶有性暗示或極度甜言蜜語的對話範本，精準踩中被害人的情感防線。在用 AI 建立起跨國蜜戀的信任後，嫌犯便開始上演經典套路，也就是聲稱從國外寄送了極為昂貴的奢侈品禮物給被害人，但包裹目前「被泰國海關扣留」，需要被害人立刻匯款代墊高額的「清關費」與「手續費」。警方強調，這個集團的危害不僅在於騙取老婦人的養老金，其背後更與大型跨國毒品犯罪緊密相連。這種「情感詐騙＋毒品」的複合式犯罪鏈，是近年跨國黑幫在東南亞（特別是泰越馬等國）快速擴張的新型態。目前六名嫌犯已對逾期滯留及參與犯罪組織等罪名供認不諱，泰國警方正擴大與受害者聯繫，後續將對這幾名嫌犯加控加重詐欺、洗錢以及違反《電腦犯罪法》等罪嫌。