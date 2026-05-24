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▲串燒店老闆曾建榮率領員工誠心下跪膜拜，難掩激動情緒噴淚祈願，生意興隆，商圈共榮共好。（圖／業者提供）

▲激旨燒鳥店設香案膜拜，端出多款招牌創意串燒，以及海鮮與蔬菜串燒，甚至獻上日本直送、號稱全台唯一的「負2度C生啤酒」作為供品。（圖／業者提供）

被譽為「時尚媽祖」的苗栗後龍山邊媽祖，24日凌晨首度前往台中逢甲夜市，與樂成宮旱溪媽、浩天宮大庄媽完成「三媽合體」，吸引大批信眾與遊客湧現朝聖。三媽隊伍遶境夜市，在知名串燒店激旨燒鳥停駕賜福，老闆曾建榮率領員工誠心下跪膜拜，更難掩激動情緒噴淚祈願：「除了庇佑生意興隆，更期盼整個逢甲商圈共榮共好！」三媽隊伍於23日晚間自清靈宮徒步出發，展開首次「迺夜市」行程。由於適逢週末，加上信徒熱情跟隨，隊伍行經逢甲夜市時人潮瞬間擠滿街道，現場擠得水洩不通，許多民眾與外國旅客紛紛拿起手機拍攝紀錄台灣獨特的民俗文化景象。凌晨零點，大庄媽率先抵達逢甲知名串燒店激旨燒鳥停駕祈福，隨後旱溪媽祖、山邊媽祖也陸續進入店內。當三媽齊聚時，全體員工高喊「媽祖、媽祖，我愛你」，場面熱烈，老闆曾建榮當下率領員工下跪膜拜，情緒激動到當場落淚。曾建榮表示，得知媽祖巡行路線後便十分期待，除了提前設置大型帆布迎接聖駕，昨天中午特地前往萬和宮發送2000支涼扇及10箱礦泉水，希望與隨行香燈腳結緣，也展現夜市店家的熱情與虔誠。為了隆重迎駕，曾建榮除了準備鮮花素果，設立香案膜拜外，也端出多款招牌創意串燒，包括豬肉糯米腸串、豬肉水果串、豬肉麻糬串，以及各式海鮮與蔬菜串燒，甚至獻上日本直送、號稱全台唯一的「負2度C生啤酒」作為供品。曾建榮率領員工向「三媽」誠心祈願：庇佑生意興隆，整個逢甲商圈共榮共好！這場結合宗教信仰與夜市文化的深夜遶境，不僅讓正在享用宵夜的饕客感受媽祖文化魅力，現場外國觀光客更對台灣獨特的信仰文化感到驚奇，拿起手機狂按快門、錄影留念，成功在逢甲商圈寫下難忘的一夜。