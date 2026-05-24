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高溫飆37度！周五鋒面報到



曾昭誠指出，周一至周三（5月25日至5月27日）台灣主要吹受西南風，各地天氣晴到多雲，午後熱對流影響，宜蘭、花蓮山區會出現一些局部雷陣雨；台灣各地白天高溫32至35度，大台北、花東縱谷、中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率。



曾昭誠指出，周一至周三（5月25日至5月27日）台灣主要吹受西南風，各地天氣晴到多雲，午後熱對流影響，宜蘭、花蓮山區會出現一些局部雷陣雨；台灣各地白天高溫32至35度，大台北、花東縱谷、中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率。 周四各地維持多雲到晴，午後大台北、東北部持續有局部短暫雷陣雨，東半部、中部以北山區也有零星短暫雷陣雨；周五鋒面抵達影響台灣，中部以北、宜蘭不定時有局部短暫陣雨，其它雲量增多，午後有局部雷陣雨。



周四各地維持多雲到晴，午後大台北、東北部持續有局部短暫雷陣雨，東半部、中部以北山區也有零星短暫雷陣雨；周五鋒面抵達影響台灣，中部以北、宜蘭不定時有局部短暫陣雨，其它雲量增多，午後有局部雷陣雨。

▲氣象署指出，周四之前全台晴到多雲，午後有些雷陣雨，周五鋒面通過，各地降雨機率都會提高。（圖／中央氣象署）

菲東低壓帶成形 6月初恐有颱風生成

未來一周天氣高溫炎熱為主，白天高溫普遍達32至35度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周五（5月29日）有鋒面影響，全台有雨，中部以北、宜蘭雨勢明顯；此外，未來一周至6月初，菲律賓東方海面環境有利熱帶系統發展，不排除有颱風生成，後續動向仍需持續觀察。曾昭誠說明，周六轉吹偏東風，僅剩東半部有局部短暫陣雨，其它地區為多雲天氣，午後中南部地區及各地山區仍有局部雷陣雨；提醒民眾，受西南風影響，周一、周二台東要注意焚風發生；周二至周四，金門及馬祖則可能出現低雲或霧。此外，未來一周直到6月初，菲律賓東方海面轉為「有利熱帶系統發展」的低壓帶環境，不排除內部會有颱風生成，預估路徑將朝琉球群島移動，後續強度及對台影響程度仍需持續觀察。