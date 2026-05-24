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▲雖然在季後賽前幾場球迷也曾感到忐忑，但隨著球隊越打越團結、展現出強大的韌性，也讓夢想家球迷信心大增。（圖／記者陳昱慈攝）

福爾摩沙夢想家日前在季後賽首輪以3：1力克新竹御嵿攻城獅，強勢挺進總冠軍賽。今（24）日冠軍戰G1在台中洲際迷你蛋火熱開打，迎戰勁旅新北國王。這場強強對決燃起全台球迷熱情，夢想家主場門票在開賣後短短3分鐘內便全數售罄，其中有位支持夢想家多年的女球迷就直呼：「根本就是秒殺，跟搶演唱會一樣難搶。」手握總冠軍賽主場優勢的夢想家今日與新北國王展開冠軍賽G1，兩場主場門票在開賣短短3分鐘內便全面售罄，雖然官方預計於下午2點半才開始販售少量現場票，但有熱血球迷早在早上10點就在購票處排起長龍，排隊人潮一路蔓延延續到門口。談到如今總冠軍賽一票難求的盛況，有位支持林俊吉的球迷忍不住直呼：「就時間點到要點下去，就跟演唱會一樣難搶。」一位夢想家季票球迷也感動表示：「平常例行賽售票亭沒這麼誇張，今天一早就爆滿，真的感受到大家對台灣籃球的熱情越來越高。」相較於例行賽輕鬆看球的氛圍，冠軍賽的張力讓現場球迷直呼超緊張。一位女球迷就坦言：「今天一走進球場，呼吸的節奏都不一樣了。大家心情都超緊張，跟例行賽完全不同。雖然一直希望球隊能打進冠軍賽，但又很怕期待太高會落空。」夢想家歷經多年淬鍊，今年終於突破首輪魔咒、殺進最終冠軍賽，看在陪伴球隊多年的球迷眼裡，更是百感交集。現場一位女球迷分享，自己以前是SBL達欣隊的球迷，中途因讀書都沒看球，直到田壘在夢想家辦引退賽那天，她再次重回球場，從此被夢想家的球風深深吸引。接受訪問女球迷的手中就拿中林俊吉親簽的應援毛巾，她認為林俊吉不僅在場上球風吸睛，換人時不忘向球場敬禮的禮貌細節，以及持續回饋母校與社會的舉動，都讓人不得不愛。另一位從夢想家還在PLG元年就開始支持的彰化季票鐵粉則表示，自己連買了好幾年季票，今年看著球隊一步一腳印挺進總冠軍賽，內心無比感動。談到今年夢想家與往年最大的不同，球迷們一致認為是「團結」。每一場主場比賽都從台南上來台中鐵粉分析：「夢想家不再只靠一個人去扛整個球隊。雖然每個人都不是特別突出，但只要大家在一起就很強。」雖然在季後賽前幾場球迷也曾感到忐忑，但隨著球隊越打越團結、展現出強大的韌性，也讓夢想家球迷信心大增。儘管面對強敵新北國王，球迷們仍高喊：「現在挑戰才剛開始，我們還有4場球要繼續努力，一定要把冠軍留在主場。」