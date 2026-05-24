我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟今（24）日持續交手味全龍，此役兄弟打線仍低迷，遭到龍隊先發投手鋼龍（Andrew Gagnon）的壓制，先發投手鄭浩均4局上被朱育賢敲陽春砲，6局上再被連續安打失3分，最終兄弟以0：5遭龍隊完封，吞下5連敗，單週4戰全輸，龍隊則是收下8連勝，淘汰指數剩下8。兄弟此役推出「美美」鄭浩均交手洋投鋼龍，前3局雙方無分數進帳，4局上龍隊率先開砲，朱育賢陽春砲替龍隊先馳得點，取得1：0領先。兄弟在4局下展開反攻，單局3安在一出局後攻佔滿壘，不過岳東華未把握，敲出雙殺打，兄弟反攻氣焰瞬間瓦解。6局上龍隊攻勢再起，王順和敲安、朱育賢保送，龍隊兩出局後攻佔一、二壘，張政禹、劉基鴻接連敲安，替龍隊追加3分，取得4：0領先。8局上鄭浩均續投，一出局後被龍隊攻佔一、二壘，兄弟選擇換投，游竣宥登板「拆彈」，雖然被張政禹敲出內野安打，但兄弟透過夾殺取得第2個出局數，游竣宥再解決劉基鴻，讓兄弟留下殘壘。9局上龍隊添加保險分，李凱威選到保送，兩出局後劉俊緯、張祐嘉連續安打，龍隊攻下此役第5分，取得5：0領先。鋼龍此役主投6局無失分，龍隊7局下啟用牛棚，李超、林鋅杰中繼1局無失分。9局下陳冠偉登板「關門」，雖然被攻佔得點圈，仍順利抓到最後1個出局數，終場龍隊就以5：0完封兄弟，收下8連勝，兄弟則是吞下5連敗，單週4場比賽全輸。此役鄭浩均主投7.1局失4分，但打擊線持續熄火，無奈吞下本季3敗。