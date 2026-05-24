我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 銀霞（右）曾為自己主持的運動節目，與馬英九（左）一起去政大校園晨跑。（圖／翻攝自銀霞YinShia臉書）

▲ 銀霞曾是台灣最早期的玉女歌手掌門人之一。（圖／翻攝自銀霞YinShia臉書）

▲77歲甄珍上個月底在北京出席活動，難得又公開亮相。（圖／翻攝自小紅書）

曾是台灣最早期的玉女歌手掌門人、以《蘭花草》等經典名曲風靡聽眾的銀霞，本月21日本該歡度67歲生日，但她竟發文表示當天等著看醫生，到了傍晚還只能買醫院餐廳的排骨配白飯，這就是她的生日大餐，感嘆：「有點悲。」過往她也曾擔任主持人，某回在節目上訪問前總統馬英九，那時兩人都穿著運動服、準備跑步，現在馬英九被疑失智，她近年也受健康與醫療糾紛困擾，讓網友十分感慨。銀霞是影壇資深巨星甄珍的妹妹，有別於姊姊在大銀幕發光，她則在歌壇大紅大紫，是台灣最早期的玉女偶像代表。她一直維持單身，獨居台北，近年曾控訴台大醫院的陳姓醫師誤將她的卵巢癌當成良性的巧克力囊腫處理，以至於錯失最佳治療時機，導致後續必須忍受長達5年的化療與多次手術。她的67歲生日，仍是在醫院中度過，自己都覺得有點悲，與她近日發舊照重溫的另外一位主角馬英九，健康都成為外界注意的焦點。外語能力出眾的銀霞，曾經主持過金馬獎、亞太影展等典禮，也曾經擔任華視的運動節目主持人，她訪問馬英九，兩人一起晨跑，早上4點就起床準備、5點就跟工作人員到了政大校園，看到馬英九只穿背心、短褲，讓怕冷的她感嘆這才是真正的運動專家，兩人合照還曾登上報紙頭版。反觀現在，那時活力四射的他們現在都有健康的問題，粉絲看了也覺得心疼，留言要她加油，希望她能早日康復。和妹妹分隔兩地的甄珍，上個月才在北京國際電影節，為1974年主演的電影《四季花開》（後更名《富貴花開》在台上映）4K修復版首映站台，那時行動略顯不便，出入會場及上下台時都需要人全程攙扶。77歲的她，近年少在公開活動亮相，讓影迷想念不已。