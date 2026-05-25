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今天天氣：高溫恐飆37度 大台北最悶熱

▲未來一周天氣高溫炎熱為主，周五鋒面導致全台降雨機率提高，5月底則可能有颱風生成。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：持續悶熱 午後東北部有雷雨

▲氣象署指出，周四之前全台晴到多雲，午後有些雷陣雨，周五鋒面通過，各地降雨機率都會提高。（圖／中央氣象署）

一周天氣：菲東低壓帶成形 6月初恐有颱風生成

中央氣象署表示，未來一周天氣高溫炎熱為主，白天高溫普遍達32至35度，周五（5月29日）有鋒面影響，全台有雨，中部以北、宜蘭雨勢明顯；此外，未來一周至6月初，菲律賓東方海面環境有利熱帶系統發展，不排除有颱風生成，後續動向仍需持續觀察。5月25日今天的天氣，氣象署指出，各地為晴到多雲，高溫炎熱，台灣各地白天高溫32至35度，大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率；午後東北部及東部山區有零星短暫陣雨。花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖環境部提及，環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。5月26日明天的天氣，氣象署說明，各地晴到多雲，高溫炎熱，大台北、花東縱谷、中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率，午後東北部、東部山區有零星短暫雷陣雨。氣象署提醒，周四各地維持多雲到晴，午後大台北、東北部持續有局部短暫雷陣雨，東半部、中部以北山區也有零星短暫雷陣雨；周五鋒面抵達影響台灣，中部以北、宜蘭不定時有局部短暫陣雨，其它雲量增多，午後有局部雷陣雨。此外，未來一周直到6月初，菲律賓東方海面轉為「有利熱帶系統發展」的低壓帶環境，不排除內部會有颱風生成，預估路徑將朝琉球群島移動，後續強度及對台影響程度仍需持續觀察。