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▲高雄教育節展覽內容涵蓋AI應用、智慧科技、淨零永續課程及國際素養培育等面向，讓民眾能近距離體驗教育現場的創新教學。（圖／高市府教育局提供）

「2026高雄教育節─三級學校淨零×國際×智慧校園暨技術型高中教學成果展」於5月24日至27日在駁二藝術特區B6蓬萊倉庫盛大登場，現場集結高雄市國小、國中與高中教育成果，展現高雄教育接軌國際、邁向智慧未來的創新能量。今年適逢高雄教育節十週年，高雄教育節從課程博覽會、探究實作到AI與跨域協作，見證教育不斷進化。教育部長鄭英耀、高雄市副市長李懷仁、監委范巽綠與教育部主任秘書林伯樵、高市府教育局長吳立森今(24）日均到場，見證高雄教育節10年的豐碩成果。高雄市副市長李懷仁致詞時表示，2026高雄教育節展現高雄教育創新成果與接軌國際的能量。高雄市持續推動AI科技、淨零永續與智慧校園融入課程，透過三級學校縱向串聯與跨域合作，培養學生未來關鍵能力。此外，高雄教育節十年來見證108課綱與教育轉型的推動，也展現高雄教育持續創新與前進的能量。監察委員范巽綠表示，高雄教育節十年來展現教育現場願意合作、願意創新、願意分享的能量，已成為全臺極具代表性的教育改革平台。高雄教育下一個十年，應持續結合國際教育、科技教育與跨域學習，讓孩子具備走向世界、改變世界的能力。教育部部長鄭英耀下午也特別蒞臨駁二藝術特區B6蓬萊倉庫參觀成果展，實地走訪學生展攤，親自體驗無人機操作、AI互動應用及VR沉浸式課程展示，並與現場師生熱絡交流。局長吳立森說，高雄教育節一路走來，最重要的初衷，就是為學生打造更好的學習平台，並支持教師持續進行課程創新與教育交流。透過三級學校串聯、國際教育與跨域課程整合，讓高雄教育持續與世界接軌。此次展覽以「淨零、國際、智慧校園」為核心主軸，透過學生專題作品展示、現場解說與實作體驗活動，展現科技素養與跨域學習的具體實踐。內容涵蓋AI應用、智慧科技、淨零永續課程及國際素養培育等面向，讓民眾能近距離體驗教育現場的創新教學。另外也結合沉浸式VR頭盔及元宇宙體驗、高雄市教育局開發「高雄校園通APP」及「U世代島嶼學習樂園（E-game）」，於活動期間每日下午3時至5時規劃闖關與體驗學習，展覽期間也安排AI及國際教育相關教師研習。技術型高中教學成果展則彙集本市多所技術型高中，展出設計群及土木與建築群專題製作成果。學生透過實地調查、數位應用、模型建構與永續設計等歷程，展現「做中學、學中做」的技職教育精神，並培養問題解決、創意思考與團隊合作能力，充分展現技職教育的實務價值與創新潛力。