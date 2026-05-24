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人工智慧浪潮席捲全球，市場對記憶體存儲需求爆滿，這波從高頻寬記憶體（HBM）到動態隨機存取記憶體（DRAM）等多項目短缺大浪究竟會持續到何時？美光科技執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）接受美媒訪問時認為，記憶體晶片短缺問題將持續到2026年以後，且要進一步能達到真正擴產，得等到2028年。美光科技位於維吉尼亞州北部記憶體DRAM晶片廠舉行擴建典禮，梅羅特拉接受彭博訪問時提到全球記憶體短缺狀況，「我們預計此短缺將持續到2026年之後。美光正與客戶努力合作，努力與客戶達成長期供應協議，確保供應的可預期性」。他也談到美光在美國的擴產計畫，美光計劃在全美投資高達2000億美元，包含愛達荷州的兩座廠區，第一座預計明年年中開始產出，第二座則會落在2028年底；此外，紐約州的建廠也預計規畫四座，屆時能將美國本土產量由一成拉至四成。梅羅特拉提到，目前全球記憶體庫存短缺情況可能延續至2026年之後，真正的大規模新產能釋放，至少要等到2028年，他強調，廠房建設是挑戰最大的部分，設備和安裝都需要時間。梅羅特拉談到人工智慧對於記憶體需求趨勢時表示，正因記憶體如此關鍵，他們在投資上也始終保持謹慎、理性的紀律。目前來看，他們對核心客戶需求的滿足度約達到 50% 到三分之二左右。在維持行業紀律的情況下，穩健且有序地釋放新產能，進一步滿足市場需求才是至關重要的事，這一番話也被解讀為控制擴產量能以掌握價格，避免價格泡沫的可能。