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中信兄弟近期戰況陷入嚴峻低谷，在與味全龍的三連戰中，打擊群嚴重當機，不僅苦吞5連敗，更在近兩場比賽中連續遭到完封，連續19局未得分。總計這三場對陣味全龍的系列賽中，雖然兄弟團隊累計敲出19支安打，攻勢卻顯得零星且缺乏關鍵一擊，近三場比賽合計僅攻下可憐的2分，今天以0：5輸球，開季戰績11勝25敗。數據顯示，中信兄弟打線並非完全無法上壘，但在得分轉化率上出現了極大的瓶頸。這三場比賽中，球隊雖然合計掃出19支安打，但面對得點圈機會時往往無功而返。特別是在遭完封的場次中，球隊都有擊出雙殺打，不僅瓦解了攻勢，也讓原本就貧乏的得分契機更加雪上加霜。在昨日的比賽中，中信兄弟全場擊出6支安打，卻未能攻下任何分數。先發投手鄭浩均繳出7又1/3局、失4分的表現，不能算是太差，無奈隊友火力未曾支援，最終以0：5吞敗，苦吞近期球隊的一波5連敗。兄弟打線在近期陷入嚴重低潮，根據賽後統計，球隊在缺乏「適時一擊」的狀況下，得分效率極低。即便團隊不乏安打表現，但無法有效串聯成攻勢，成為近期戰績慘跌的主因。這股「得分乾旱」也讓投手群承擔巨大壓力難逃輸球命運。回顧中信兄弟近期賽程：5月24日：以0：5敗給味全龍，苦吞5連敗，團隊掛零。5月23日：以0：2遭味全龍完封。5月22日：以2：7敗給味全龍。5月20日：以7：9敗給樂天桃猿。5月17日：以3：4敗給統一獅。中信兄弟目前急需找回打擊節奏，並調整在得點圈有人時的作戰策略。總教練平野惠一及教練團勢必得在接下來的賽程中，盡快解決打擊荒的問題，否則球隊若持續無法突破得分荒，對於球隊下半季要找回競爭力也將是一大隱憂。