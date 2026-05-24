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昔日以「台大五姬」之一、被封為「國民初戀」爆紅的陳匡怡（匡匡），今（24）日低調現身台北萌愛公益協會活動擔任志工。許久未在公開螢光幕前露面的她，身穿休閒服裝依舊維持超仙的凍齡狀態。原本這是公益活動沒有安排受訪環節，在活動結束後仍有許多民眾和她合影，她也大方接受媒體訪問透露近況，坦言自己雖然在2016年合約到期後就漸漸淡出螢光幕，但這幾年已經轉戰商場，和朋友一起創意，在科技與餐飲領域大展身手。陳匡怡過去的代表作是台劇《我可能不會愛你》裡的「Maggie」一角，她表示，自從2016年演藝合約到期、給自己休息一陣子後，便開啟了與朋友的創業之路。她先是投入科技領域開發「定位系統」，玩了幾年後又毅然決然跨足餐飲業，現職更升任為餐飲品牌的總監。近年重心移往商業，她忍不住直言：「創業真的很辛苦！」她認為創業最艱難的地方在於不可預期性，無論是之前的科技業還是現在的餐飲業，初期投入的金錢與時間成本，往往無法預期能不能得到同等的回報。她表示：「金錢的壓力真的蠻大的，不管是股東分資還是獨資，管理者都要承擔很高風險。」不過她也欣慰表示，目前兩個公司都在順利營運中，歡迎大家多支持。雖然近年全心投入商場，但陳匡怡表示在2018至2020年間，自己其實還是有陸續接一些美妝、通告節目與代言。至於未來是否還會想回歸演藝圈？她態度相當大方且隨緣，更在現場主動向媒體記者喊話：「如果還有好的機會，請幫我介紹，上節目、拍廣告都可以。」被問到想挑戰什麼類型的節目時，平時有在關注娛樂動態的陳匡怡表示，有趣的工作都想參與。現場記者詢問她知不知道韓國最近很流行通靈元素結合的實境節目，還有現在戶外旅遊節目也很風行，陳匡怡聽了眼神閃閃發光，對新形態演藝工作有躍躍欲試的熱情。