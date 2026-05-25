防彈少年團（BTS）成員SUGA（閔玧其），最近以本名低調報名參加馬拉松比賽，不料現場卻引發一場誤會。有網友在社群平台上發出影片發文指稱，他在參賽時試圖插隊，似乎以為自己享有特權而不想排隊等待，結果遭到一名路人當場怒罵「滾到後面去」，隨後他便尷尬且灰溜溜地跑到隊伍後方。然而粉絲們跳出來幫忙澄清並沒有這回事，他只是排錯隊伍。

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SUGA被質疑插隊？BTS粉絲幫澄清

粉絲們指出，SUGA當時純粹只是「找錯起跑分區」而已，根本沒有所謂的插隊行為。由於馬拉松賽事通常會根據跑者的預估完賽時間進行分區起跑，初次參賽者很容易走錯區域。

此外，因為SUGA身邊有隨行團隊進行紀錄拍攝，原先應該站在旁邊等待，畫面中僅僅幾秒鐘的走動過程，卻被有心人士惡意曲解，讓粉絲呼籲大眾禁止造謠。

SUGA跑完全程　拒絕主辦提供特權

還有人指出，馬拉松賽事計時皆是以晶片通過起跑線才開始計算，不存在「插隊就能贏」的邏輯，根本沒有插隊的必要。事實上，SUGA在該場馬拉松比賽中表現得相當不錯，不僅順利跑完全程，也展現了運動員的毅力。

與此同時，賽事合作部副主席在賽後受訪時表示：「SUGA這裡就是為了跑步，這是我們所有人感受到的。他希望能像其他人一樣參與其中，甚至不想提前讓我們知道參賽的消息。」

負責人更進一步補充，如果SUGA事前有通知主辦單位，官方肯定會提供貴賓VIP級別的專屬待遇，但他推辭了特權，只是單純想融入人群，好好跑完屬於自己的比賽。


 

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尤露珉編輯記者

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