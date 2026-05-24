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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（23）日抵台為6月初台北國際電腦展（COMPUTEX）準備。黃仁勳今（24）日白天罕見完全沒有離開所居住的文華東方酒店，一直到傍晚17時30分才首度離開飯店，預計將會直奔大直，前往台積電創辦人張忠謀及其夫人張淑芬住所，共進晚餐。黃仁勳按過往來台灣經驗，往往都會把握機會趴趴走；即便上午可能會忙碌公事，但中午一定會與妻子及小孩一同外出用餐，再返回飯店辦公。然而，黃仁勳妻子洛麗·米爾斯（Lori Mills）及子女上午就離開飯店，約下午1時返回，但黃仁勳從昨夜入住文華東方酒店以後，今日白天始終沒看到蹤影。他一直到17時30分才首次離開飯店，選擇先與民眾互動、簽名及拍照，但並未接受媒體訪問，就選擇驅車離開。他昨晚在愛店花娘小館時受訪說，今日將與台積電創辦人張忠謀、夫人張淑芬一同吃晚餐，更提到自己每次都會帶一瓶威士忌。而在接下來幾天，黃仁勳也會相繼與廣達董事長林百里、台積電董事長魏哲家餐敘，並且傳出27日參與輝達台灣總部動工儀式，但並未獲得黃仁勳及台北市政府證實；28日與台灣AI供應鏈大老再次舉行「兆元宴」。