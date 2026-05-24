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▲莿桐部落長老(左1)帶領進行祈福儀式，邀請與會人員以傳統米酒一起給予選手祝福，由海洋委員會科技文教處處長林麗英(右2)接受酒杯。(圖／海洋委員會提供)

▲太平洋盃台東航海挑戰賽活動的情形。(圖／海洋委員會提供)

行政院海洋委員會於今(24)日，在台東縣杉原灣海水浴場海域，舉辦太平洋盃台東航海挑戰賽活動，展現太平洋海洋精神，期展現海洋委員會「復振航海文化力」政策逐步累積的成效，也讓參與者深刻體會到原住民族海洋文化，以及與海共生的精神。海洋委員會太平洋盃台東航海挑戰賽活動，是由台東縣體育會帆船委員會與長濱船團主辦，海洋委員會及國立台灣史前文化博物館攜手參與，由海洋委員會科技文教處處長林麗英主持，科技文教處專門委員刁子敬等人，以及財團法人孩子的書屋文教基金會、台東帆船學校、台東縣立長濱國中、台東縣椰油國小、高雄市林園區汕尾國小、高雄市左營區舊城國小及台灣支架大洋舟協會等民間與教育單位與會。海洋委員會科技文教處處長林麗英表示，海洋委員會持續推動「復振航海文化力」計畫，透過傳統舟船技藝保存與多元活動，讓海洋文化成為串聯國內外航海社群及全球原住民族文化交流的重要橋梁，此次太平洋盃台東航海挑戰賽活動以船舶交流航行為核心，結合海洋教育、航海競技與南島文化元素，透過實際操船與海上交流，讓參與者在乘風破浪中親身感受傳統、現代船舶與海洋的連結。此次太平洋盃台東航海挑戰賽活動，集結多種船型參賽，包括小型帆船、OP小帆船、獨木舟外，最大亮點也包括富含南島文化特色的南島支架大洋舟，一起參與賽事。選手們駕駛各類帆船迎向太平洋，彷彿重現南島語族自台灣跨洋航行的歷史場景，結合海洋教育與航海競技，深化參與者對傳統航海智慧的認識，活動在輕鬆、熱鬧且富含文化意涵的氛圍中圓滿落幕，不僅深化大眾對南島航海智慧的認識，更展現海洋委員會推動「復振航海文化力」政策逐步累積的成效。海洋委員會科技文教處處長林麗英指出，我國近年已逐漸成為太平洋傳統航海文化交流與傳承的重要節點，繼今(115)年帛琉傳統航海船「無私分享號」來台交流，未來將持續攜手各界結合民間、學校與博物館的行動能量，推動航海活動與文化傳承，讓海洋承載更豐富、多元的文化價值與國際連結。