我是廣告 請繼續往下閱讀

近期中信兄弟隊面臨嚴峻戰績低潮，球隊深陷連敗與得分乾旱困境。不過，球隊在周日0：5輸給味全龍的比賽中，仍有一些正面積極的消息傳出，主砲陳俊秀在今（24）日與味全龍的比賽中，敲出生涯第1200支安打，成為中華職棒史上第20位達成此里程碑的選手。事實上，陳俊秀昨天才寫下生涯1100場出賽，可惜這兩項紀錄皆未能幫助兄弟當日止敗。昨日面對味全龍洋投鋼龍（Drew Gagnon），陳俊秀在第四局擊出關鍵安打，達成職棒生涯第1200安的重要成就。陳俊秀職棒生涯前期於Lamigo桃猿及樂天桃猿累積1033安，轉戰中信兄弟後持續輸出，不僅連續兩天在台北大巨蛋留下個人里程碑，包含昨日出賽達陣生涯第1100場，今日更成功拿下第1200支安打。即便球隊近況不佳，陳俊秀穩定的打擊表現仍是兄弟打線中最可靠的安定劑。擁有阿美族血統的陳俊秀，職棒生涯路程相當傳奇。他於2007年與美國職棒克里夫蘭印地安人隊簽下30萬美元簽約金的小聯盟合約，早期曾以捕手身份旅美，展現出驚人的盜壘狙殺能力與臂力條件，層級曾一路升至3A。2014年返台後，他先是在爆米花聯盟歷練，隨後投入中華職棒選秀，被Lamigo桃猿以第一指名選入。陳俊秀不僅在桃猿時期幫助球隊拿下五座總冠軍，更在2017、2018年連續獲得台灣大賽MVP及年度MVP的最高肯定，也在2018年拿下中華職棒年度最有價值球員獎。2023年球季結束後，陳俊秀行使自由球員資格並加盟中信兄弟。轉隊後，他依然保持頂尖戰力，包括2024年5月面對富邦悍將時擊出生涯第5支再見全壘打，幫助球隊拿下隊史第1800勝。從昔日青棒強打、旅美職棒歷練，到如今成為中信兄弟的中流砥柱，陳俊秀是中華職棒史上指標性重砲打者，今年37歲的他，仍然在用手中的棒子書寫傳奇。