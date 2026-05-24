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中華職棒中信兄弟今（24）日以0：5不敵味全龍，首度在臺北大巨蛋遭到橫掃，且單週4戰全敗，更是吞下一波5連敗，上半季淘汰指數剩下8，最快5月30日宣告出局。攤開3連戰數據，總計19安、2分，得點圈22打數2安打，得點圈打擊率僅0.091，是被橫掃的最主要敗因。兄弟本週大巨蛋3連戰先發投手群表現不差，首戰羅戈（Nivaldo Rodriguez）6局失1分，不料牛棚9局上崩盤，最終2：7吞敗；次戰德保拉（Jose De Paula）主投8局僅失2分，結果打線完全熄火，以0：2慘遭完封；今日兄弟再推出「美美」鄭浩均，主投7.1局失4分，打線還是沒醒，以0：5被完封，系列賽慘遭橫掃。兄弟打線熄火仍是老問題，本週4戰安打數分別是10安、8安、5安、6安，總計29安，4戰合計僅9分。若單看這3連戰的得點圈打擊率，可說是慘不忍睹，22打數僅2安，打擊率0.091，可說是遭到橫掃的敗因。2024年大巨蛋投入中職例行賽，兄弟一直以來勝率都不錯，2024年球季19勝9敗，去年21勝11敗，本季僅拿2勝，卻吞下7敗。此外，兄弟在前2個賽季4度在大巨蛋3連戰橫掃對手，今日不敵龍隊，兄弟首次在大巨蛋3連戰遭對手橫掃。加上5月20日以7：9不敵桃猿，兄弟本週4戰全敗，苦吞5連敗，上半季淘汰指數從賽前的10減為8，最快5月30日就會宣告上半季被淘汰。