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▲陳匡怡（中）今日低調出席公益活動，原本沒有安排媒體訪問環節，但是她很大方地接受媒體訪問，和大家聊聊近況。（圖／記者吳翊緁攝影）

昔日以「台大五姬」之一、被封為「國民初戀」爆紅的女神陳匡怡（匡匡），今（24）日低調現身不公開的公益活動。在現場與小朋友們溫暖互動、很有母愛，不免俗也被關心到目前的感情狀態。對此，陳匡怡在會後受訪時表示，目前算是一直持續單身，但她也特別澄清自己絕對不是外傳的不婚族，她的理想是在40歲以前結婚，也就是打算在未來這一年內順利結婚，也想當個好媽媽，歡迎各界介紹好緣分。拒當不婚族！陳匡怡開出理想型條件：不能婚後不理不睬雖然給自己設定了結婚倒數的期限，但陳匡怡也理智地表示，自己絕對不會為了結婚而結婚。談到未來的理想對象條件，她表示：「至少要很疼我！絕對不能結婚以後對老婆完全不理不睬、各過各的，生活變得太過獨立。如果是這種各過各的婚姻，我真的完全無法接受。」被媒體問到是否有想過自己未來當媽媽會是甚麼模樣？陳匡怡甜笑稱自己會努力朝著好的方向前進：「我當然希望自己是一個好媽媽，我也會多練功，去精進廚藝、練習煮飯給小朋友吃。」雖然嚮往婚姻，陳匡怡也不諱言，到了這個年齡，身邊有很多同齡朋友都已經當了爸媽，但最近卻也聽到非常多身邊朋友陸續離婚或婚姻觸礁的消息，讓她感到相當感慨。她表示，有些朋友會私下和她分享，結婚成家之後，夫妻倆卻過得像陌生人或室友，甚至不太聯絡、各過各的，哪怕是感情淡了想離婚也離不掉，因為離不離都沒差別。陳匡怡無奈承認，人在聽了身邊親近朋友的真實故事之後，內心多多少少會產生一些婚前恐慌症，很怕自己未來也會複製一樣的不快樂故事。因此，她也期盼能在對的時間遇見懂得攜手經營婚姻的對象。今天讓陳匡怡大展母愛的場合，正是她特別前來參與的台北萌愛公益活動。陳匡怡今天是以熱心志工的身分低調現身，主要內容是關懷與陪伴被父母棄養的孤兒與弱勢小朋友，提供溫暖的陪伴、親自招呼寶寶。她表示，得知這些孩子因為種種原因從小失去照顧，身邊的好朋友便邀請她一起來盡一份心力、付出愛心，她也很高興能透過這個具有意義的管道，親自送上溫暖給這些需要被保護的孩子們。