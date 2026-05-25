今年年初巴黎時裝週上，日本前衛設計師品牌 ANREALAGE，以及被譽為「日本時尚科學家」的設計師森永邦彥，攜手迎來30週年的科幻神作《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell），將伸展台化作賽博龐克的科幻實驗室，打造出一系列令人屏息的「時尚隱身衣」。試圖探討，在 AI 科技全面爆發、社群演算法主宰生活的現代，我們究竟是活在真實世界，還是寄居在虛擬外殼裡的靈魂。
科技走進現實 用 LED 織出的「光學迷彩」
《攻殼機動隊》的觀眾們絕對忘不了主角草薙素子身穿「熱感光學迷彩」隱身在城市高樓與雨夜中的經典畫面。森永邦彥這次不玩虛擬特效，而是直接在物理層面上具現化了這項科技，將 LED 燈泡嵌入衣物纖維。
當模特兒走上伸展台，衣服搭配燈光開始閃爍流動，與背景螢幕上的城市霓虹、資訊洪流完美融合。那一刻，人彷彿真的「融入了螢幕裡」，在眾人面前隱形。這不僅僅是服裝設計，更是高科技帶來的視覺魔術。
衣服不再只是蔽體，而是變成與虛擬世界溝通、隱匿自我的媒介，ANREALAGE 透過這場秀說明，「頂級的時尚，從來不只是關於美麗，而是關於我們如何看待這個世界，以及如何看待迷失在科技中的自己。」
這項驚人的視覺效果，是 ANREALAGE 團隊與 LED TOKYO 歷時六個月共同開發的成果。服裝內嵌入了數萬顆微型 LED 燈泡，能即時感應並複製周圍環境的圖案與光影，讓衣服表面變成能與環境互動的「響應式屏幕」。此外，部分秀款服飾也將推出商業市售版，讓配戴者未來能自行透過裝置控制服裝表面顯示的數位圖案。
70年代復古奢華 硬核未來的碰撞
除了讓人驚嘆的 LED 隱身衣，森永邦彥巧妙地將 1970 年代的復古情懷與極具侵略性的未來主義結合，模特兒宛如動漫中的生化人（Cyborg），帶有機器人裝甲般尖銳的墊肩，以及宛如天線的超現實面部金屬裝飾。與冰冷科技形成對比的，是秀場上隨處可見的流蘇喇叭褲、荷葉邊草原襯衫、條紋西裝等復古元素。
這些復古元素不僅軟化了科技的冰冷感，更完美詮釋了「復古未來主義」，用過去的浪漫，去包裹未來的想像。
在資訊洪流中 我們是否只是一具空殼
從人造皮革發出流動光芒，到人造麂皮擬真出丹寧質感，ANREALAGE 讓衣服變成人類肉體與數位網路之間的「媒介」。
隨著模特兒在光影中消失又出現，森永邦彥透過這場秀向螢幕前的現代人拋出了一個深沉的提問，「在人設、濾鏡與社群演算法主宰的時代，我們每天都在為自己打造全新的「殼（Shell）」，「那麼現在的你，究竟是一個擁有獨立意識的個體，還是一隻僅僅寄居在時尚外殼裡的 Ghost（靈魂）呢」。
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《攻殼機動隊》的觀眾們絕對忘不了主角草薙素子身穿「熱感光學迷彩」隱身在城市高樓與雨夜中的經典畫面。森永邦彥這次不玩虛擬特效，而是直接在物理層面上具現化了這項科技，將 LED 燈泡嵌入衣物纖維。
當模特兒走上伸展台，衣服搭配燈光開始閃爍流動，與背景螢幕上的城市霓虹、資訊洪流完美融合。那一刻，人彷彿真的「融入了螢幕裡」，在眾人面前隱形。這不僅僅是服裝設計，更是高科技帶來的視覺魔術。
衣服不再只是蔽體，而是變成與虛擬世界溝通、隱匿自我的媒介，ANREALAGE 透過這場秀說明，「頂級的時尚，從來不只是關於美麗，而是關於我們如何看待這個世界，以及如何看待迷失在科技中的自己。」
70年代復古奢華 硬核未來的碰撞
除了讓人驚嘆的 LED 隱身衣，森永邦彥巧妙地將 1970 年代的復古情懷與極具侵略性的未來主義結合，模特兒宛如動漫中的生化人（Cyborg），帶有機器人裝甲般尖銳的墊肩，以及宛如天線的超現實面部金屬裝飾。與冰冷科技形成對比的，是秀場上隨處可見的流蘇喇叭褲、荷葉邊草原襯衫、條紋西裝等復古元素。
這些復古元素不僅軟化了科技的冰冷感，更完美詮釋了「復古未來主義」，用過去的浪漫，去包裹未來的想像。
在資訊洪流中 我們是否只是一具空殼
從人造皮革發出流動光芒，到人造麂皮擬真出丹寧質感，ANREALAGE 讓衣服變成人類肉體與數位網路之間的「媒介」。
隨著模特兒在光影中消失又出現，森永邦彥透過這場秀向螢幕前的現代人拋出了一個深沉的提問，「在人設、濾鏡與社群演算法主宰的時代，我們每天都在為自己打造全新的「殼（Shell）」，「那麼現在的你，究竟是一個擁有獨立意識的個體，還是一隻僅僅寄居在時尚外殼裡的 Ghost（靈魂）呢」。