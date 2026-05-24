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中華職棒中信兄弟今（24）日以0：5不敵味全龍，在臺北大巨蛋主場3連戰慘遭橫掃，吞下主場5連敗，離2014年球團史上最差的主場6連敗僅剩下1場。本季兄弟主場作戰敗多勝少，18戰僅拿3勝14敗1和，勝率僅1成76，團隊打擊率2成08、防禦率5.20都是墊底，反而客場作戰勝率有4成，打擊率2成59排名第2、防禦率3.16排名第3。兄弟今日以0：5不敵龍隊，連續2天遭到完封，大巨蛋主場3連戰首度遭到橫掃，近期吞下主場5連敗，6月2日兄弟會再回到大巨蛋擔任主場，若對戰獅隊不能止主場連敗，將追平2014年易主中信集團後，最長的主場6連敗。兄弟前次主場6連敗，已經是2014年5月4日至22日，若加上前身兄弟象，主場最長連敗紀錄是1998年9月7日至10月18日的主場10連敗。今年上半季兄弟主場勝率極低，18場比賽拿下3勝14敗1和，勝率僅1成76，其他5隊主場勝率都超過5成，龍隊主場14勝5敗、勝率7成36為各隊最高。攤開打擊數據，兄弟過去18場主場賽事，567打數敲出118安、1轟，打擊率僅2成08，不僅排名墊底，離第5名的的獅隊（2成35）還有一段距離。投手方面，主場防禦率5.20排名墊底，被敲出13轟也是各隊最多。離開主場後，兄弟勝率反而提升，20場比賽中拿下8勝12敗，勝率4成排名第4，領先獅隊與桃猿。兄弟客場打擊數據也比主場亮眼，687打數敲出178安、12轟，打擊率2成59，僅落後悍將的2成64。投手方面，客場防禦率3.16排名第3，但被敲15轟仍是各隊最差。