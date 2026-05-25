我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的日籍二刀流巨星大谷翔平，在今（24）日對陣密爾瓦基釀酒人隊的比賽中，再度以先發「第一棒、指定打擊（DH）」身分登場。全場他展現了極其火燙的打擊手感，在5個打席中揮出2支安打，並進帳1分打點，順利將個人的「連續安打場次」推進到了第9場。這場比賽的表現不僅幫助道奇隊攻城掠地，更宣告他已正式走出五月中上旬的低潮陰霾，用超狂的打擊高潮迎來強勢反彈。回顧五月初，大谷翔平的打擊表現曾陷入了一段不小的顛簸期。在五月前9場比賽中，他彷彿迷失了打擊節奏，累計36個打席僅僅敲出4支安打，打擊率是慘不忍睹的.111。與上個賽季在五月份狂轟15支本壘打的瘋狂表現相比，當時低迷的長打產出與極高的三振率，一度引發外界對他身體狀況或適應問題的憂慮。不過，真正的轉折點出現在5月13日對陣舊金山巨人隊的比賽。大谷在該場比賽中跨越了連續53個打席沒有全壘打的打擊低潮，將球送出牆外、炸裂出本季第7支本壘打，這一轟也徹底打通了他的任督二脈。在最近的9場比賽中，大谷翔平迎來了教科書級別的反彈，累計35個打席狂敲16支安打，這期間的打擊率高達恐怖的.457。更驚人的是，在目前這波連續9場安打的進攻高潮中，他有高達6場比賽擊出不只1支安打，在攻擊端的威脅性已重返巔峰。從進階數據與打擊內容分析，大谷翔平之所以能迅速修正軌道，關鍵在於「對變化球追打率的下降」以及「擊球初速」的全面回升。在五月初低潮時，大谷頻繁對邊角引誘球揮空；但最近9戰，他的選球極其冷靜，不僅有效擴大了保送次數，更將擊球重心留在後方，大量製造強勁的平飛安打。擔任道奇隊開路先鋒的他，也充分利用了後面有弗里曼（Freddie Freeman）等強打護航的優勢，獲得更多迎擊失投直球的機會。截至目前，大谷翔平本季累積的各項數據依然是歷史級別的強悍。在打者方面，他出賽51場，打擊率回升至.276、累計50支安打、8支全壘打，同時耐心地選到36次保送並跑出6次盜壘成功，整體攻擊指數（OPS）高達卓越的.883。而在投手丘上，大谷更是展現了統治級的壓制力，出賽8場奪下4勝2敗、在49局的投球中狂飆54次三振，防禦率是近乎完美的0.73。隨著打擊手感的全面復甦，大谷翔平無疑正朝著歷史上首次有選手同時在「防禦率榜前三」與「打擊指標前十」卡位的雙料史詩賽季穩定邁進。