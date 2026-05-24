當兵時在軍中演唱自作曲〈DROWNING〉爆紅的歌手曹承衍（WOODZ），昨（23）日起來到台北Zepp連唱兩天，活動中他帶來了超過27首自作曲，還特別獻唱了盧廣仲的中文歌〈幾分之幾〉，引起全場超開心大合唱，讓他超開心用中文說：「謝謝我的寶寶們。」

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曹承衍一直邀請粉絲合唱！被笑稱：韓國伍佰

曹承衍一連兩天在Zepp開唱，吸引數千名粉絲購票進場接受音樂洗禮，他也超大方為台灣的粉絲帶來超過27首歌曲，包括最著名的〈DROWNING〉、〈Human Extinction〉、〈cinema〉、〈AMNESIA〉等，有趣的是，因為現場只要音樂一下大家就都會跟著唱，因此有粉絲看完演唱會後，開玩笑在社群說：「曹承衍根本是韓國伍佰。」

▲曹承衍一直找粉絲合唱歌曲，被笑稱是「韓國伍佰」。（圖／iMe TW提供）
▲曹承衍一直找粉絲合唱歌曲，被笑稱是「韓國伍佰」。（圖／iMe TW提供）
▲曹承衍帶來許多自作歌曲，令粉絲聽得如癡如醉。（圖／iMe TW提供）
▲曹承衍帶來許多自作歌曲，令粉絲聽得如癡如醉。（圖／iMe TW提供）
不只是以上韓文金曲，曹承衍還準備中文驚喜，那就是盧廣仲的〈幾分之幾〉，他用超級標準的中文咬字詮釋了歌曲，並且邀請台下跟自己一起唱，順利完成後他露出了超幸福的笑容稱讚粉絲「ㄅ級分」，令現場尖叫聲四起。

談到這次來到台灣舉辦演唱會，曹承衍開心的透露這次因為場地很近，讓他可以好好看清楚所有人的表情，還吐槽了上次的場地TICC像滑雪場，讓大家瞬間笑瘋；最後安可時，他再次用標準的中文傳達對台灣粉絲的感謝：「謝謝我的寶寶們」，讓所有人都捨不得回家。

曹承衍台北演唱會歌單

  • Bloodline

  • Downtown

  • dirt on my leather

  • Dayfly

  • Na na na

  • love me harder

  • glass

  • i’ll never love again

  • drowning

  • cinema

  • different

  • plastic

  • NOID

  • 幾分之幾

  • to my january

  • The Spark

  • AMNESIA

  • Busted

  • Human Extinction

  • Smashing Concrete

  • Who knows

  • Stray

    安可

  • Hope to be like you

  • Journey

  • STOP THAT

  • I hate you

  • BUMP BUMP

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...