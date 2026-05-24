當兵時在軍中演唱自作曲〈DROWNING〉爆紅的歌手曹承衍（WOODZ），昨（23）日起來到台北Zepp連唱兩天，活動中他帶來了超過27首自作曲，還特別獻唱了盧廣仲的中文歌〈幾分之幾〉，引起全場超開心大合唱，讓他超開心用中文說：「謝謝我的寶寶們。」
曹承衍一直邀請粉絲合唱！被笑稱：韓國伍佰
曹承衍一連兩天在Zepp開唱，吸引數千名粉絲購票進場接受音樂洗禮，他也超大方為台灣的粉絲帶來超過27首歌曲，包括最著名的〈DROWNING〉、〈Human Extinction〉、〈cinema〉、〈AMNESIA〉等，有趣的是，因為現場只要音樂一下大家就都會跟著唱，因此有粉絲看完演唱會後，開玩笑在社群說：「曹承衍根本是韓國伍佰。」
不只是以上韓文金曲，曹承衍還準備中文驚喜，那就是盧廣仲的〈幾分之幾〉，他用超級標準的中文咬字詮釋了歌曲，並且邀請台下跟自己一起唱，順利完成後他露出了超幸福的笑容稱讚粉絲「ㄅ級分」，令現場尖叫聲四起。
談到這次來到台灣舉辦演唱會，曹承衍開心的透露這次因為場地很近，讓他可以好好看清楚所有人的表情，還吐槽了上次的場地TICC像滑雪場，讓大家瞬間笑瘋；最後安可時，他再次用標準的中文傳達對台灣粉絲的感謝：「謝謝我的寶寶們」，讓所有人都捨不得回家。
曹承衍台北演唱會歌單
我是廣告 請繼續往下閱讀
曹承衍一連兩天在Zepp開唱，吸引數千名粉絲購票進場接受音樂洗禮，他也超大方為台灣的粉絲帶來超過27首歌曲，包括最著名的〈DROWNING〉、〈Human Extinction〉、〈cinema〉、〈AMNESIA〉等，有趣的是，因為現場只要音樂一下大家就都會跟著唱，因此有粉絲看完演唱會後，開玩笑在社群說：「曹承衍根本是韓國伍佰。」
談到這次來到台灣舉辦演唱會，曹承衍開心的透露這次因為場地很近，讓他可以好好看清楚所有人的表情，還吐槽了上次的場地TICC像滑雪場，讓大家瞬間笑瘋；最後安可時，他再次用標準的中文傳達對台灣粉絲的感謝：「謝謝我的寶寶們」，讓所有人都捨不得回家。
曹承衍台北演唱會歌單
- Bloodline
- Downtown
- dirt on my leather
- Dayfly
- Na na na
- love me harder
- glass
- i’ll never love again
- drowning
- cinema
- different
- plastic
- NOID
- 幾分之幾
- to my january
- The Spark
- AMNESIA
- Busted
- Human Extinction
- Smashing Concrete
- Who knows
- Stray
安可
- Hope to be like you
- Journey
- STOP THAT
- I hate you
- BUMP BUMP