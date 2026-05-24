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▲曹承衍一直找粉絲合唱歌曲，被笑稱是「韓國伍佰」。（圖／iMe TW提供）

▲曹承衍帶來許多自作歌曲，令粉絲聽得如癡如醉。（圖／iMe TW提供）

Bloodline





Downtown





dirt on my leather





Dayfly





Na na na





love me harder





glass





i’ll never love again





drowning





cinema





different





plastic





NOID





幾分之幾





to my january





The Spark





AMNESIA





Busted





Human Extinction





Smashing Concrete





Who knows





Stray



安可





Hope to be like you





Journey





STOP THAT





I hate you





BUMP BUMP





當兵時在軍中演唱自作曲〈DROWNING〉爆紅的歌手曹承衍（WOODZ），昨（23）日起來到台北Zepp連唱兩天，活動中他帶來了超過27首自作曲，還特別獻唱了盧廣仲的中文歌〈幾分之幾〉，引起全場超開心大合唱，讓他超開心用中文說：「謝謝我的寶寶們。」曹承衍一連兩天在Zepp開唱，吸引數千名粉絲購票進場接受音樂洗禮，他也超大方為台灣的粉絲帶來超過27首歌曲，包括最著名的〈DROWNING〉、〈Human Extinction〉、〈cinema〉、〈AMNESIA〉等，有趣的是，因為現場只要音樂一下大家就都會跟著唱，因此有粉絲看完演唱會後，開玩笑在社群說：「曹承衍根本是韓國伍佰。」不只是以上韓文金曲，曹承衍還準備中文驚喜，那就是盧廣仲的〈幾分之幾〉，他用超級標準的中文咬字詮釋了歌曲，並且邀請台下跟自己一起唱，順利完成後他露出了超幸福的笑容稱讚粉絲「ㄅ級分」，令現場尖叫聲四起。談到這次來到台灣舉辦演唱會，曹承衍開心的透露這次因為場地很近，讓他可以好好看清楚所有人的表情，還吐槽了上次的場地TICC像滑雪場，讓大家瞬間笑瘋；最後安可時，他再次用標準的中文傳達對台灣粉絲的感謝：「謝謝我的寶寶們」，讓所有人都捨不得回家。