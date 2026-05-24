輝達執行長黃仁勳昨（23）日炫風抵台，在機場接受媒體訪問後，隨即前往南港瓶蓋工廠，參加輝達台北開發者大會「Meet‑A‑Claw」，當中他也透露，黃仁勳表示，龍蝦讓大家都可打造自己的AI，實在太不可思議了，現在他在工作上會使用他的龍蝦，他的兒子Spencer（黃勝斌）更在家裡使用一台大型電腦，用來運行他的龍蝦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年爆紅的開源AI工具OpenClaw，作為個人的AI代理，OpenClaw能讓使用者可以在裝置上完成自動化寫作、開發程式，並操作檔案，黃仁勳盛讚龍蝦為「下一個ChatGPT」，認為OpenClaw就是「代理型電腦的作業系統」，輝達也在3月時順勢推出企業級「養龍蝦」AI代理平台Nemo Claw。

針對OpenClaw，黃仁勳在受訪時也指出「這次OpenClaw Build-a-Cloud活動在GTC Santa Clara 非常成功。我們也會在這裡舉辦，真的非常有趣，每個人都可以打造自己的AI。」

而黃仁勳這次在訪台首個行程是前往南港瓶蓋工廠參與Meet-a-Claw開發者大會並進行演說。黃仁勳表示，龍蝦讓大家都可打造自己的AI，實在太不可思議了，現在他在工作上會使用他的龍蝦，他的兒子Spencer（黃勝斌）更在家裡使用一台大型電腦，用來運行他的龍蝦，兒子的龍蝦會幫助Lori（黃仁勳老婆）、他本人以及整個家庭能做很多事情。基本上，你只需要告訴龍蝦你需要什麼。

黃仁勳表示，只要告訴AI代理「你的角色是什麼」，例如軟體工程師、數位藝術家、建築師或室內設計師，並提供相關背景與需求，像是希望打造一棟義大利風格住宅，先輸入房屋平面配置與結構圖，再進一步要求設計客廳與廚房，並以3D形式呈現，同時指定使用的工具，例如Blender、AutoCAD，以及OpenAI的影像與影片生成工具等，AI便能整合不同工具，自動完成空間設計與視覺化成果。他直言，AI能夠協助設計出漂亮的廚房甚至整棟住宅，「這真的非常驚人」。

更多「COMPUTEX2026」相關新聞。

相關新聞

黃仁勳罕見白天足不出戶　傍晚直奔前往張忠謀家吃晚餐

馬不停蹄！黃仁勳今晚與張忠謀餐敘　28日主持兆元宴

黃仁勳抵台首個行程！直奔南港參加活動　笑談「今晚不去夜市」

黃仁勳抵台！談Vera Rubin會是最成功產品　台灣供應鏈下半年超忙

陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...