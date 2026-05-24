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▲平野惠一稱舉「打教下台」的看板行為，不是真的愛兄弟，此事很快在社群上引起球迷討論。（圖／記者林子翔攝）

▲平野惠一提到日職過去曾有向球星王貞治丟雞蛋等不理性的黑暗期，並以此呼籲台灣球迷應自制。（圖／中信兄弟提供）

近期中信兄弟隊陷入戰績低谷，團隊打擊火力嚴重冰凍，導致球隊苦吞4連敗。在昨天的比賽中，更有不滿的球迷於大巨蛋本壘後方舉牌，要求打擊教練西田明央與後藤駿太下台。針對此舉，兄弟總教練平野惠一在賽前受訪時表達了自己的意見，不僅稱這些舉動為誹謗與中傷，更直言「不會為了有這樣行動的球迷去努力」。根據媒體報導，平野惠一稱舉「打教下台」的看板行為，不是真的愛兄弟，此事很快在社群上引起球迷討論。由於今天賽前訪問，並沒有所有媒體都寫這條新聞，因此對於此事的評論要有一些保留。但若他的意思和媒體報導的沒有太大差異，我認為他的回應方式確實可以再更好。今天兄弟對上味全9局又是一分未得，連兩場慘遭完封。球隊近期的表現差強人意，因此真的不能怪球迷有一些情緒發言，畢竟這支球隊季出喊出的口號可是「奪還」阿！現在兄弟的戰績，不要說是拿回總冠軍了，下半季能不能奮起搶到季後賽門票都有變數。或許這些言論可能真的不夠理性，但只要不涉及人身攻擊，參與職業賽事的球員和教練本來就應該要有這樣的雅量去包容。說實在的，國外職業運動對於選手和教練的批評更為直接和嚴厲，NBA明星球隊的球星和教練幾乎天天都要被拿到ESPN討論是否要被交易或是炒魷魚，甚至失誤就要上「俠客烏龍球」，這些都是職業運動的一部分。球迷和教練承受球迷直白的批評是工作的一部分，特別是教練，很多時候要「扛下所有」，這也是我認為平野惠一可以做好的部分，與其解釋不如就承擔吧。有時候言語是無力的，球隊就是打不好，用一場勝利堵住外界的嘴不是更好？大聯盟現役傳奇名帥弗蘭科納（Terry Francona）在波士頓紅襪執教時期，面對球迷嘲諷他為爛教練，弗蘭科納不僅沒有回嘴，反而摘下球帽露出光頭，笑著點頭承認：「我確實搞砸了」，透過極致自嘲讓對方失去挑釁著力點。伸手不打笑臉人，一招就讓酸民閉嘴。弗蘭科納在印地安人隊時期曾因牛棚調度失誤（當時他將投手教練Carl Willis的指令聽錯，導致換上非預期投手），最終遭對手逆轉吞敗。賽後他沒有閃躲，直接向媒體扛下責任：「要怪就怪我吧，我不會逃避，這是我要負責的。」這種勇於認錯的態度，不僅成功保護了當下被罵翻的後援投手艾倫（Cody Allen），更展現了一名教頭的擔當。平野惠一難道不能說：「打教是我找的，我是球隊的主帥，要怪就怪我嗎？」同樣的故事足球場上也有，前英超狼隊（Wolves）總教練麥卡錫（Mick McCarthy）在2011年執教期間，面對球迷強烈高唱「你明早就被開除」（You're getting sacked in the morning），他選擇大方地向觀眾席揮手致意，並強調自己深愛這支球隊。麥卡錫事後多次受訪表示，他對待大多數支持他的球迷抱持感激，並明確區分這只是少數人的聲音。他曾列舉自己20年來的執教成就，包括帶領愛爾蘭進入世界盃16強等紀錄，證明自己的實力，並呼籲球迷在球隊低潮時應團結一心，而非相互攻擊。重新將球隊凝聚再一起。平野惠一也不是沒有帶領兄弟一起取得過輝煌成就，球迷高峰時和球隊站在一起，低潮時指責兩句，他們說就說吧，作為指揮官應該大氣一點。平野惠一提到日職過去曾有向球星王貞治丟雞蛋等不理性的黑暗期，並以此呼籲台灣球迷應自制，這份希望環境更文明的心意值得肯定。但他提到應該多報導那些幫球隊鼓勵加油的球迷新聞，而非去渲染這次舉牌的舉動，我並不認可。因為職業賽事本來就有批評，「XX下台」真的不是一種不理智聲音，難道兄弟這一季的打擊數據真的有好到球迷不能對於打擊教練的適任問題做出質疑嗎？而丟雞蛋則已經是人身攻擊，拿兩者來進行比較，顯然並不是很適當。更何況解決問題應該是教練的事，怎麼會是球迷要幫你寫具體建言？