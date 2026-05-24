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TPBL總冠軍賽今（24）日正式開打，首場對決由上演「老五傳奇」的衛冕軍新北國王，客場挑戰力拚隊史首冠的福爾摩沙夢想家。此役兩隊鏖戰至最後一刻，雖然夢想家當家控衛蔣淯安在讀秒階段抄截上籃取得領先，但隨後他意外兩罰皆空，還在比賽終了前1.2秒賠上三分線上的犯規。新北國王奧帝頂住全場壓力3罰全中，最終國王以91：90戲劇性逆轉帶走總決賽首勝。兩隊開賽展現極高的防守強度，首節互相試探以23：23戰成平手。次節國王進攻陷入大迷航，團隊單節11次外線出手僅命中1球、單節只拿12分。反觀夢想家海灌一波10：0的攻勢拉開差距。上半場結束，夢想家取得45：34的雙位數領先，此時國王團隊命中率僅35.1%，其中三分球16投1中、命中率是慘不忍睹的6.3%。易籃後，國王洋將杰倫（Jalen Jones）徹底接管比賽。他單節外線6投5中灌進15分，一舉打破由林書豪在2025年總冠軍賽寫下的單節14分、以及奧帝與蘇文儒保持的單節3顆三分球紀錄，締造TPBL總冠軍賽單節得分與三分球的新猷。儘管杰倫單節瘋狂暴走，但夢想家土洋陣容隨即還以顏色，馬建豪與霍爾曼接連在外線放冷箭穩定軍心，三節完畢夢想家仍以69：63保持微幅領先。第四節戰局進入白熱化，杰倫攜手沃許本開局強攻7分再度反超，雙方開始展開瘋狂的拉鋸戰。比賽倒數37.3秒，夢想家班提爾拋投得手將比數扳成88：88平手；隨後蔣淯安在防守端立大功，硬生生抄走杰倫手中的球，並頂住快攻壓力上籃得分。不料倒數6.9秒夢想家手握2分領先，被送上罰球線的蔣淯安竟然罕見地兩罰全失，錯失鎖定勝利的機會。國王發動最後一擊，奧帝在終場前1.2秒於外線出手遭到犯規。面對全場球迷的干擾，奧帝展現大心臟3罰全中。隨著夢想家霍爾曼最後的外線出手落空，新北國王在驚濤駭浪中以1分之差客場獵殺夢想家，在七戰四勝制的系列賽中率先開胡，朝三連霸之路邁進。新北國王此役能逆襲成功，洋將杰倫無疑是頭號功臣。他全場火力全開，三分球12投8中、瘋狂轟下41分，一舉刷新2025年由林書豪創下的29分聯盟冠軍賽最高得分紀錄，以及威勝寫下的單場6顆三分球紀錄，