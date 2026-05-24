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菲律賓東方有低壓帶！鄭明典揭發展動向

▲未來一周天氣高溫炎熱為主，周五鋒面導致全台降雨機率提高，5月底則可能有颱風生成。（圖／中央氣象署）

未來一週恐有颱風生成？氣象署揭關鍵

近期受太平洋高壓影響，台灣進入炎熱的夏季型氣候，部分地區高溫甚至上看 37 度。前中央氣象局長鄭明典今（24）日指出，菲律賓西側的南海上有清晰的低氣壓環流，但由於目前上空的副熱帶高壓很強，對流明顯被抑制，南海上出現氣旋式環流。中央氣象署也表示，今日至月底菲律賓東邊有利熱帶系統生成，預計將朝琉球群島前進，對台影響仍需觀察。今（24）日至月底，菲律賓東方海面環境有利熱帶系統生成，目前預估系統將朝琉球群島方向移動，但後續強度及對台影響程度仍需持續觀察。鄭明典稍早貼出衛星雲圖，發現了，他指出：「現在在菲律賓西側，南海裡有個清晰的低氣壓環流，但是並無強對流伴隨。」由於現在副熱帶高壓很強，對流明顯被抑制，南海上出現氣旋式環流，應該是動力因素造成。針對目前菲律賓東方海面轉為「」的低壓帶環境，中央氣象署也表示，有可能在 5 月 28 日生成熱帶性低氣壓，且有機會在 30 日發展成今年第 6 號颱風「薔蜜」，再朝琉球群島前進，但目前在預測路徑上、生成後的環境均不適合颱風發展，增強空間有限，預測對台灣暫無影響。