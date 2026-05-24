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由韓國主辦的2026年第26屆亞洲物理奧林匹亞競賽，今（24）日傳回捷報，在27個國家（地區）、209名參賽學生中，代表台灣參賽的8名學生共獲得6金、2銀佳績，國際排名為第3名，整體表現亮眼。教育部為獎勵學生優異表現，訂有《參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法》，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另外，於競賽獲金牌及銀牌獎者，分別可獲得教育部頒發10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。台灣代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從全國166所學校共2,657名學生中選出8名學生代表參賽，由國立台灣師範大學教授陳傳仁及國立台灣大學退休教授蔡尚芳擔任領隊，國立台灣師範大學退休教授賈至達及教授傅祖怡隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。代表團於5月17日飛往韓國釜山參賽，於24日舉行閉幕典禮及頒獎，預定28日返抵國門。