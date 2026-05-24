許多日本年輕人匯聚的東京澀谷，今年3月開幕了1間非常特別的飲料店，這家飲料店名為「G-CHA＆Ba-CHA」，日文就是「爺茶奶茶」的意思，且裡面的員工真的都是阿公阿嬤，平均年齡達73歲，但這些老員工穿搭的時尚感和潮度完全不輸年輕人；飲料店開張後，立刻成為澀谷必買店家。
根據日媒讀賣新聞報導，這家位於澀谷的茶飲店「G-CHA＆Ba-CHA（ジーチャバーチャ）」，當店家門簾掀開時，迎面而來的都是帶著墨鏡，穿搭風格十分鮮明的爺爺和奶奶，且相當熱情地向顧客打招呼「歡迎光臨，你們從哪裡來的啊？」；店內裝潢風格也非常時尚，卻又有一種回到老家的安心感。
報導提到，這家「G-CHA＆Ba-CHA」於今年3月開幕，是一家專門販售外帶茶飲的店。不同於一般年輕人聚集地的澀谷，這間店由平均年齡73歲的銀髮族擔任店員。考量到高齡店員的身體狀況，接待客人時可以全程坐著，店內也訂有「想休息時就休息」、「累了要立刻說」等規定。菜單也充滿與長輩相關的巧思，例如「爺茶（薑味焙茶）」與「婆茶（茉莉綠茶）」等。
73歲的店員奈須雄二表示，「自從來這裡工作後，每一天都過得非常開心」；這位爺爺過去曾在大型IT企業擔任業務約40年，但退休後一直找不到工作。如今他在原本毫無緣分的澀谷與年輕人交流、工作，讓他笑說，「我找到了新的人生意義。」
讀賣新聞提到，許多年輕人衝著這些爺爺奶奶店員而來到店裡，他們不只是喝茶，還會邊聊天邊一起拍照，宛如孫子與祖父母互動一般。來自靜岡縣的23歲女性上班族開心地說，「他們很親切地想幫我解決一些令人煩惱的事務，讓我重新獲得力量。我也想像他們一樣，帥氣地變老。」
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報導提到，這家「G-CHA＆Ba-CHA」於今年3月開幕，是一家專門販售外帶茶飲的店。不同於一般年輕人聚集地的澀谷，這間店由平均年齡73歲的銀髮族擔任店員。考量到高齡店員的身體狀況，接待客人時可以全程坐著，店內也訂有「想休息時就休息」、「累了要立刻說」等規定。菜單也充滿與長輩相關的巧思，例如「爺茶（薑味焙茶）」與「婆茶（茉莉綠茶）」等。
73歲的店員奈須雄二表示，「自從來這裡工作後，每一天都過得非常開心」；這位爺爺過去曾在大型IT企業擔任業務約40年，但退休後一直找不到工作。如今他在原本毫無緣分的澀谷與年輕人交流、工作，讓他笑說，「我找到了新的人生意義。」
讀賣新聞提到，許多年輕人衝著這些爺爺奶奶店員而來到店裡，他們不只是喝茶，還會邊聊天邊一起拍照，宛如孫子與祖父母互動一般。來自靜岡縣的23歲女性上班族開心地說，「他們很親切地想幫我解決一些令人煩惱的事務，讓我重新獲得力量。我也想像他們一樣，帥氣地變老。」