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▲EXID為台北粉絲帶來了火熱的表演。（圖／讀者提供）

韓國人氣女團EXID今（24）日晚間於台北國際會議中心（TICC）舉辦專場演唱會，這也是她們睽違7年再度以完整體形式訪台，吸引3000名LEGGO（粉絲名）到場朝聖，全場座無虛席，氣氛嗨到最高點，為了和台灣粉絲見面，Hani透露自己在演出前特別去打了鼻環，希望能夠以亮晶晶的樣子跟大家同樂，讓粉絲尖叫聲四起。EXID一開場便火力全開，五位成員穿著黑色性感舞台服接連帶來〈Fire〉、〈DDD〉、〈L.I.E〉等人氣歌曲，成員們也誠意滿滿，大秀中文狂喊「好想你們」、「我愛你們」、「尖叫聲」，讓台下粉絲瞬間融化。演唱會中正花感性表示，沒想到現場連最後一排都坐滿，讓她一上台直接震驚到「腦袋一片空白」，還笑說幸好開場三首歌都沒有跳錯，成員們也大聊此次來台TMI，Hani自爆為了見台灣粉絲，特地趁空檔跑去打鼻環，希望舞台上看起來更亮眼，鼻子上的鑽石飾品成為了大家的焦點之一。隊長率智則分享，大家前一天特地朝聖鼎泰豐，沒想到光排隊就等了160分鐘，一度等到想放棄，但最後成功吃到松露小籠包時瞬間一切值得，逗得粉絲哈哈大笑；LE則透露這次演唱會還有以前玩地下樂團的朋友到場支持，讓她既害羞又感動；慧潾則「脫稿演出」，不停對粉絲發射愛心、擺POSE讓大家拍照，被其他成員笑虧「根本不照腳本走。」值得一提的是，Hani近半年因男友捲入醫療糾紛、婚禮延期等消息相對低調，再加上EXID近年較少合體活動，鮮少出現在螢幕前，如今現身舞台讓大批LEGGO直呼：「青春真的回來了！」