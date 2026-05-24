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總冠軍賽的舞台上從來不缺乏瘋狂的數據，正如新北國王洋將杰倫此役狂轟41分、狂飆8記三分球的驚人演出。然而，真正決定TPBL總冠軍戰G1勝負的，卻是終場前21.5秒到1.2秒之間，那段天堂走向地獄的路。福爾摩沙夢想家當家控衛蔣淯安，在最後一刻體驗了從英雄到戰犯的殘酷洗禮；而全場手感冰冷、外線6投0中的新北國王洋將奧帝（Austin Daye），則在全場噓聲中完成了自我救贖。夢想家明星控衛蔣淯安在讀秒階段，先是抄截快攻上籃、幫助球隊取得2分領先，眼看就要成為英雄；隨後卻罕見地兩罰盡墨，並在終場前1.2秒賠上三分線犯規，讓國王洋將奧帝（Austin Daye）以罰球帶走勝利。賽後記者會上，蔣淯安將敗戰責任一肩扛起，直言「完完全全輸在我身上」。蔣淯安說自己將所有精力幾乎全數投注在圍堵國王後場大腦林書緯身上，這導致他在進攻端不若前一輪系列賽那般大爆發。在長時間的高強度身體對抗後，最後6.9秒站上罰球線，蔣淯安說自己第一球大力了一點，第二球刻意放輕卻還是沒進。而最後1.2秒對奧帝的三分線犯規，同樣源於防守端「過度積極」的判斷失誤。蔣淯安太急著想去協防、阻斷奧帝傳向底線的傳球路線，導致防守位置過於趨前。但如同夢想家主帥簡浩賽後所說的：「如果不是他前面那一波關鍵防守抄到球，我們後面根本連贏球的機會都沒有。」給予陣中當家主控絕對的信任，才是夢想家在接下來系列賽馬拉松中必須維持的底氣。相較於夢想家在讀秒階段的功虧一簣，新北國王在最後一波進攻的戰術抉擇，則展現了衛冕軍的奪冠DNA。當時洋將杰倫手感發燙、已經狂飆41分，按照一般思維，最後絕殺球必定由他來執行。不過當夢想家祭出包夾時，杰倫沒有選擇當英雄，而是將球傳給了整場比賽6投0中的奧帝。國王總教練洪志善賽後的話，精準點出了國王之所以能完成「老五傳奇」一路上演逆襲的核心關鍵。他說：「即使今天奧帝6投0中，我們還是願意信任每一個隊友。球隊就是要把球傳到對的位置上，即使他投不進、這一場輸了，那是教練輸。」全場6投0中、所有數據都是個位數的奧帝在最後1.2秒站上罰球線時，他面對的是全場夢想家球迷足以掀翻屋頂的叫聲。對一個手感冰冷的洋將而言，這三顆罰球的心理壓力不言而喻。然而，大賽經驗豐富的奧帝，最終用3罰全中替國王寫下驚天逆轉。他賽後先是笑說：「我今天6投0中，至少要把這幾個罰球投進吧。」並透露，自己曾在義大利時經歷過無數次這種大場面，所以對他來說「不管現場球迷叫得有多大聲，那時候在球場上，就只有我和籃框而已。」這場1分差的戲劇性逆轉僅僅是這場7戰4勝冠軍系列賽的序幕，蔣淯安誓言「下一場贏回來」，而奧帝也預告「第二戰絕不會再這麼鐵」，這場強強對決才剛剛開始。