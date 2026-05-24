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AI浪潮持續推升台股走勢，在2026年成功站上40000點整數關卡，其中ETF也成為投資人關注焦點，繼高股息、市值型ETF後，「主動式ETF」與「不配息複利機制」成為市場最新標的。凱基投信宣布，旗下首檔不配息主動式台股ETF「主動凱基台灣（00407A）」已於5月18日獲准募集，預計6月4日至10日展開募集，成為台灣首檔採「不配息設計」的主動式台股ETF。凱基投信今年2月推出首檔不配息台股ETF「凱基台灣TOP50（009816）」，上市僅3個月，基金規模即突破千億元、受益人數超過70萬人，顯示市場對「股息不配出、直接再投入」機制接受度快速提升。相較於市場現有20檔主動台股ETF，多數主打月配、季配或年配息，00407A則選擇完全不配息，將股息持續留存在基金內再投資，希望透過長期複利效果，提升資產累積效率。在投資策略上，00407A採主動選股機制，結合基本面與量化分析，透過「人機協作」方式調整投資組合，並從產業趨勢、價值發掘、全球供應鏈布局及多因子模型等四大方向篩選標的，鎖定未來3至5年具成長潛力的台灣科技供應鏈企業。根據目前規劃，00407A預計布局包括台積電、聯發科、智邦、緯穎、信驊等AI與高效能運算概念股，產業配置以電子科技為主，其中半導體占33.1%、電子零組件25.3%、電腦及周邊設備11.7%，整體電子相關產業比重超過八成。凱基投信總經理張慈恩表示，市場過去已有70多檔配息型台股ETF，但投資人其實等待「不配息再投入」產品已久。她認為，在AI驅動的工業4.0與全球科技競爭趨勢下，台灣科技產業正迎來長線成長契機。凱基投信投資長歐陽渭棠則指出，AI帶動的產業變革才剛開始，未來10至20年仍有龐大成長空間，尤其2026年至2028年將是AI Agent與AI應用快速爆發的重要階段。他認為，台灣科技供應鏈已逐漸取得定價能力，台股長線仍將跟隨企業獲利成長向上發展，市場拉回反而可能成為布局機會。