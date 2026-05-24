AI熱潮持續推升台積電營運表現，不過近期社群卻傳出員工分紅可能縮水，引爆內部不滿聲浪。近日陸續出現員工抱怨公司擬削減分紅，甚至有傳聞指出砍幅高達15%，部分員工更揚言，不排除效法韓國三星電子員工發動罷工。對此，台積電尚未正式對外說明今年分紅政策，相關內容仍待公司進一步澄清。
近日臉書社團「TSMC大小事」、「台積大小事」及Dcard等平台，陸續出現員工抱怨公司擬削減分紅，甚至有傳聞指出砍幅高達15%，怒批高層毫無誠信，犧牲員工利益討好股東。有鑑於韓國三星電子工會罷工結果將於27日出爐，部分不滿的台積電員工揚言，不排除效法三星員工「罷工」。
科技媒體《Wccftech》報導指出，台積電在台灣的產業經濟中佔有特殊地位，常被譽為「護國神山」，且在人工智慧（AI）相關運算需求蓬勃發展的背景下，台積電今年股價表現亮眼，第一季利潤較去年同期增長了58%，創下歷史新高。
不過在Wccftech報導中，引述SemiVision在社群媒體上的貼文，「有員工抱怨高層『想改什麼就改什麼，想什麼時候改就什麼時候改，就像他們的內部管理風格一樣，毫無信譽可言』；另有員工怒喊，『我們每天承受著巨大的壓力，為公司犧牲自己的生活，現在公司卻想削減員工獎金來回報股東？』」
有員工在社群平台抱怨，「高層想改什麼就改什麼，想什麼時候改就什麼時候改，毫無誠信可言」，也有人質疑，公司要求員工長期承受高壓工作環境、犧牲生活，如今卻傳出削減獎金，形同「砍員工分紅回饋股東」。
部分工程師更將矛頭指向長期加班文化，直言「既然要砍錢，那平日晚上跟假日的Teams可以自動關閉嗎？」反映對下班後仍需隨時待命的不滿情緒逐漸累積。
由於近期韓國三星電子也因分紅與薪資爭議爆發工會抗爭，相關事件引發國際關注，部分台積電員工因此喊出「學三星」、「27日見真章」等言論，甚至開始討論罷工可能性。
不過，目前關於「分紅砍15%」的消息，仍主要來自社群平台與員工間流傳，台積電尚未正式對外說明今年分紅政策，相關內容仍待公司進一步澄清。
針對此事件，有外媒分析指出，台積電目前仍持續大規模擴產，包括2奈米與A14（1.4奈米）先進製程布局，目前共有12座晶圓廠處於不同建設階段，龐大資本支出可能使公司更重視成本控管。不過由於台積電在全球AI供應鏈中地位關鍵，若真的出現大規模勞資衝突，對全球半導體與AI產業恐將帶來重大影響。
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科技媒體《Wccftech》報導指出，台積電在台灣的產業經濟中佔有特殊地位，常被譽為「護國神山」，且在人工智慧（AI）相關運算需求蓬勃發展的背景下，台積電今年股價表現亮眼，第一季利潤較去年同期增長了58%，創下歷史新高。
不過在Wccftech報導中，引述SemiVision在社群媒體上的貼文，「有員工抱怨高層『想改什麼就改什麼，想什麼時候改就什麼時候改，就像他們的內部管理風格一樣，毫無信譽可言』；另有員工怒喊，『我們每天承受著巨大的壓力，為公司犧牲自己的生活，現在公司卻想削減員工獎金來回報股東？』」
有員工在社群平台抱怨，「高層想改什麼就改什麼，想什麼時候改就什麼時候改，毫無誠信可言」，也有人質疑，公司要求員工長期承受高壓工作環境、犧牲生活，如今卻傳出削減獎金，形同「砍員工分紅回饋股東」。
部分工程師更將矛頭指向長期加班文化，直言「既然要砍錢，那平日晚上跟假日的Teams可以自動關閉嗎？」反映對下班後仍需隨時待命的不滿情緒逐漸累積。
由於近期韓國三星電子也因分紅與薪資爭議爆發工會抗爭，相關事件引發國際關注，部分台積電員工因此喊出「學三星」、「27日見真章」等言論，甚至開始討論罷工可能性。
不過，目前關於「分紅砍15%」的消息，仍主要來自社群平台與員工間流傳，台積電尚未正式對外說明今年分紅政策，相關內容仍待公司進一步澄清。
針對此事件，有外媒分析指出，台積電目前仍持續大規模擴產，包括2奈米與A14（1.4奈米）先進製程布局，目前共有12座晶圓廠處於不同建設階段，龐大資本支出可能使公司更重視成本控管。不過由於台積電在全球AI供應鏈中地位關鍵，若真的出現大規模勞資衝突，對全球半導體與AI產業恐將帶來重大影響。