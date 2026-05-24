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馬英九基金會財政紀律風波越演越烈，調查小組今（24）日發表五點聲明，稱前執行長蕭旭岑、王光慈並無違法。對此，前總統馬英九痛批調查結果與具體事證差距過大，疑遭調查小組蓄意延宕與包庇，他強調清廉操守不容質疑，堅持循法律途徑追究蕭旭岑、王光慈的背信侵占責任，基金會晚間發出採訪通知，預告將於明（25）日上午10點30分召開記者會說清楚。前國安會秘書長金溥聰表示，馬英九在今年2月小年夜前親自登門求助，因蕭旭岑、王光慈兩人都是他當年引薦，基於道義與超過30年的長官情誼，他責無旁貸。不過，自介入調查以來飽受抹黑，甚至被妖魔化為意圖奪權的「影武者」，但他強調任何人都不該因馬英九的身體狀況而加以欺騙。對於馬家人日前發表希望馬英九「安享餘年」的聲明，金溥聰表示完全尊重，但受人之託就必須對社會公諸真相，還長官一個公道。明（25）日由馬英九委任現任執行長戴遐齡召開的記者會，將於上午10時30分在台大校友會館舉行，金溥聰、基金會顧問廖繼斌、律師黃翊華及會計師周志誠都將陪同出席。向社會大眾說明有關本案的一切相關事證，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相。