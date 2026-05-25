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藝人黃子佼因持有大量兒少性影像遭到世人抨擊，經過多次的開庭後，他僅因「違反個資法」且獲判緩刑，掀起許多爭議。近日有網友發現，黃子佼過去就已經被資深藝人張帝看出不是個正經的人，他曾在節目中酸張帝70歲娶了30歲老婆，沒想到卻被對方用急智歌反嗆，「一表人才，沒想到是個禽獸。」黃子佼過去曾在《紅白紅白我勝利》節目中，稱自己年紀到了卻還沒娶到老婆，聽聞張帝的老婆跟他年紀相差非常多，「所以就到這裡請教你，為何70歲的張帝哥呀，可以娶到30歲的美少女？」酸張帝老牛吃嫩草的同時，也想收服年輕妹妹的招數。而張帝聽完，馬上用急智歌為黃子佼解憂，「黃子佼不是我要說你，要娶老婆要靠自己，憑良心看那黃子佼，一表人才是不錯的，戴點那眼鏡多斯文呀，沒想到跟禽獸一樣的。」先是酸他個性跟禽獸一般，接著還點名他的前女友，暗指黃子佼是一個花心的男人，若是一直看一個愛一個，是不會有人愛的。影片曝光後瞬間在社群掀起熱議，「70歲娶30歲，跟50歲娶10歲是完全不同的概念」、「張帝先知」、「張帝幸虧是大長輩才可以這樣酸黃」、「成年人交往跟戀童根本兩回事」、「張帝其實臉上表情是真的很不屑」、「被晚輩酸為什麼70歲能娶30歲當老婆，每個人都會不爽！被反擊剛好。」